世報中秋嘉年華／關懷亞裔 反仇恨攤位首參展

世界日報單獨設立反仇亞攤位，宣傳受害者服務、預防犯罪等信息。（記者王子涵／攝影）

反仇恨攤位首度現身中秋嘉年華。新冠疫情 期間，很多華人因為不正確的聯想，遭遇仇恨犯罪 或仇恨事件，承受了身體和心靈的創傷。世界日報作為獨立的少數族裔媒體，一向積極報導此類問題。

世界日報總經理李銘濱說，這次的反仇亞攤位，源於加州州立圖書館的一個「反仇亞項目」，世界日報作為少數族裔的獨立媒體，非常榮幸能參與這一項目，也是首次在中秋嘉年華設置「反對仇視亞裔 」攤位，以實體活動形式做這樣一個宣導。

根據加州司法部的統計數據，仇視亞裔犯罪在疫情結束後同比下降了43.3%，但警方和司法部門提示仇視亞裔的事件依然存在。雖然疫情結束，但仇恨事件對整個社區和族群的危害不容小覷，如果掉以輕心會危害深遠。提升大眾認知，普及應對仇恨犯罪對策的工作任重道遠，需要整個族群和社會的不斷努力。