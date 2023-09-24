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打擊零售盗竊 金山獲1730萬補助

市長話金山
市長布里德在房屋法案上簽字。
市長布里德在房屋法案上簽字。

親愛的讀者們：

最近，我與警察局局長史考特和地方檢察官謝安宜共同宣布了，舊金山已從加州有組織零售盗竊補助計畫中獲得了1730萬元的資助，該計畫由加州社區與國家懲教委員會管理，該委員會提供資金給全州各地的地方執法機構來打擊有組織的零售盗竊。

舊金山警察局獲得了1530萬元的有組織零售盗竊預防補助計畫，而地方檢察官辦公室則獲得了200萬元的加州有組織零售盗竊檢控補助計畫。這是一項重要的支持，有助於擴大我們打擊零售盗竊的工作。零售盗竊損害不同類型的大小商業，對上班族和居民造成了危險和威脅。

這項為期三年的資助將提供資金給警察局和地方檢察官辦公室的人員。考慮到舊金山警察局的人手不足，這些資助將提供撥款給更多人員，包括加班以配合警務行動，使社區內有更多警員服務。資助還將提供犯罪分析師，確保我們積極且有策略性地打擊犯罪。

這筆資金還將支付必要的設備和警車，以增強我們針對有組織零售盗竊和汽車轉化器盗竊策略的行動。而重要的是，該資助還將為自動車牌識別讀卡器提供資金，幫助警察識別這些有組織犯罪分子用於打擊涉及犯罪的車輛。部分資金將用於審計和評估措施，以及與公眾的溝通，以便我們在所做的工作中保持透明度。

舊金山警察局亦計畫舉辦一個座談會，屆時執法機構、官員、商人和社區利益持份者可以共同合作，確保我們在解決有組織零售盗竊方面取得所需的進展。

地方檢察官辦公室將利用這筆資助資金，來聘請一名全職專職地方檢察官和一名全職調查員，以檢控舊金山的零售盗竊犯罪。

舊金山地方檢察官辦公室目前將零售盗竊案件分配給不同單位的檢察官，具體取決於犯罪行為的性質和嚴重程度。這筆資助將增加這方面的能力，使該辦公室能夠聘請一名全職檢察官專注於市內的零售盗竊問題。將在起訴過程的早期對零售盗竊罪犯進行評估，以尋求適當的結果，針對初犯者的分流計畫，到在適當情況下提供藥物或精神健康治療選擇，再到必要時進行拘留以保護公共安全。該計畫的整體目標將是減少累犯率，追究罪犯的責任。

作為該計畫的一部分，舊金山地方檢察官辦公室將監控數據，以確定在市內受影響最嚴重的地區起訴最嚴重的零售盗竊罪犯的最有效方法。

我要感謝州長紐森，他不僅為舊金山撥款，還在整個州內各地撥款。零售盗竊不僅在某個城市的邊界內發生，對執法機構來說至關重要的是他們得到支持，不僅要保護舊金山，還要與其他地區合作打擊這些盗竊集團。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

布里德市長在 SalesForce 年會上與華盛頓高中的學生交談。
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市長布里德和市議長佩斯金一起簽署舊金山房屋法案。
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