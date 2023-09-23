馬斯克捐10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

舊金山市議員潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

舊金山 市議員2024年選戰似乎已提前開打。社交媒體Ｘ平台(前身為推特Twitter)首席執行官馬斯克 （Elon Musk）22日下午在該平台承諾，他將在2024年選舉中捐出10萬元，以擊敗舊金山進步派市議員潘正義（Dean Preston）。

事件源於潘正義在周四市府審計與監督委員會中的發言，會議主題是尋找打擊汽車盜竊犯罪的方式。潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」

潘正義也將自己的發言轉發到X平台上，但卻迅速引來上百條網友負面評論，最熱門的一條評論便是：「你是否考慮過抓捕罪犯？」

舊金山企業家陳嘉興（Garry Tan）轉發了該推文，並承諾將捐5萬元給反對潘正義的委員會「Dump Dean PAC」。隨後，馬斯克也評論：「我將加倍。」

自今年1月以來，舊金山已經發生超過1萬5000起汽車盜竊案件，其惡劣程度已經極大傷害了舊金山旅遊業和當地居民的生活。警方表示，一個「經驗豐富」的團夥，一天之內就可能犯下幾十起犯罪。

如果馬斯克兌現自己的承諾，這將是他首次向舊金山的政治競選活動捐款。馬斯克曾在一位投資 人的回信中說：「潘正義是對舊金山的衰落負最大責任的人。」

潘正義曾多次與現任市長布里德（London Breed）發生衝突，後者在潘正義首次競選中獲得勝利。潘正義在住房、公共安全、毒品危機和其他問題上都採取進步的立場。他曾是一名租客權益律師，是目前舊金山市議會中最進步的成員。