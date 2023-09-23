方李邦琴盼APEC拜習會面 改善美中關係

華人僑領方李邦琴（右二）參加中國駐舊金山總領館74周年國慶接待活動。（記者劉先進 ／攝影）

華人僑領方李邦琴對本報表示，舊金山 將在11月舉行亞太經合組織峰會（APEC ），希望中國國家主席習近平 屆時能和美國總統拜登見面溝通，這是改善美中關係的良好契機。「我相信，兩國關係會變好。」

方李邦琴說，美中關係本來不錯，但最近跌至低谷。兩國的較量，從貿易到科技、航天，再到軍事，雙方不分高低，相信最後階段是金融的較量，「跨過這一關，就是輕舟已過萬重山，雙方展開合作，改善關係。」她說，僑界也能在美中關係中做出積極貢獻，她本人購買了飛虎隊的飛機送給中國，就是想提醒兩國，二戰時曾經是好友。

副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）也表示，不到兩個月的時間裡，舊金山和加州將舉辦APEC會議。「我們期待著歡迎中國代表團的到來，希望習近平主席率領代表團。」

中國駐舊金山總領事張建敏並未直接回答本報關於習近平主席是否參加APEC會議的問題。他說，舉辦該會議對舊金山是大事，也注意到加州、舊金山政府和各界都非常期待大會成功。作為領館，一直和舊金山市政府等機構保持密切聯繫，希望共同努力，讓大會取得成功。