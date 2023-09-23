74周年 中領館招待會慶十一

中國駐舊金山總領館21日晚舉行慶祝中國成立74周年招待會。（記者劉先進／攝影）

中國駐舊金山 總領館21日晚舉行慶祝中華人民共和國建國74周年招待會。中國駐舊金山總領事張建敏、夫人鄭心，副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）等各界500人出席。張建敏說，中美雙方須乘勢而上，朝著同一方向努力，採取行動，落實兩國元首達成的共識，在對話中管控分歧、擴大合作，希望將中美關係引向正確的軌道。

州財務長馬世雲，華埠社區領袖方李邦琴、尹集成（C. C. Yin），舊金山市府官員等到場。州長辦公室運營署署長黃思敏（Amy Tong）代表紐森 ，向張建敏頒發賀狀。紐森州長在賀狀中說，加州和中國在文化交流、經濟發展和應對氣候變化等領域建立了重要夥伴關係，願繼續同中國加強合作，促進雙方共同利益和繁榮發展，期待在下月訪問中國期間進一步推動雙方合作，祝願雙方政府和人民之間的關係更加緊密。

張建敏表示，儘管全球經濟增長放緩，國際環境錯綜複雜，但中國經濟依然保持強勁的韌性、巨大的潛力和旺盛的活力。國際貨幣基金組織預計，中國今年的年增長率將達 5.2%。中國仍是全球經濟的主要推動力，占世界經濟增長的30%以上。展望未來，中國將繼續致力於高標準的對外開放，「中國的成功將意味著，與世界其他國家之間有更多合作共贏的新機遇。」

張建敏表示，明年將是中美建交45周年。習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美正確相處之道。最近，中美雙方在外交、經貿和氣候變化領域的溝通和對話不斷取得建設性成果。更多的互訪和直航也令人鼓舞。「我們非常興奮地看到，州長紐森宣布，準備下個月訪問中國。」

他說，雙方都應該乘勢而上，朝著同一方向努力，繼續採取具體行動，落實兩國元首達成的共識，在對話中管控分歧，擴大合作，希望將中美關係引向正確的軌道。中美關係的希望和基礎在於人民。習近平主席最近覆信美國「美中青少年學生交流協會」，還致信史迪威將軍的孫子伊斯特布魯克先生（John Easterbrook），以及美中航空遺產基金會主席和飛虎隊老兵。

張建敏說，「中方重視兩國民間交流，致力於與兩國各界朋友共同努力，推動國家間交流與合作，加強兩國人民友誼，為兩國關係健康、穩定、穩步發展做出貢獻。今天，我們還很高興地邀請到許多旅居海外的華人華僑嘉賓，你們始終關心祖國的發展和進步，具有通曉中美兩國文化的優勢，希望你們繼續發揮橋梁紐帶作用，促進兩國人民的相互瞭解與合作共贏。」

康伊蓮副州長致詞表示，加州和中國之間的關係特殊。加州地處環太平洋地區，華裔社區龐大、穩健而活躍，雙方重要貿易活動和學生交流促成美中長久並相互尊重的關係。2022年中國是加州的第一大貿易夥伴，雙向貿易額超過1650億元。2019年疫情前，每周有148班直飛航班往返於中國和加州之間。加州接待160多萬個中國遊客。超過2萬5000名中國學生在加州大學 註冊，占國際學生總數的一半以上。