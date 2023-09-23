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電信詐騙猖獗 半年110萬起 經濟損失逾44億

記者王子涵／舊金山報導
上半年全美報告詐騙案件多達110萬起，造成經濟損失超44億元，其中最廣泛的行騙途徑是通過社交媒體。（記者王子涵／翻攝網路）
上半年全美報告詐騙案件多達110萬起，造成經濟損失超44億元，其中最廣泛的行騙途徑是通過社交媒體。（記者王子涵／翻攝網路）

聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護局的兩位探員，22日參加由少數族裔媒體中心舉辦的研討會，主題為「辨別詐騙的馬腳：騙子如何讓你支付？」探員指出，僅上半年全美報告的詐騙案件即多達110萬起，造成經濟損失超44億元，其中最普遍的行騙途徑是透過社交媒體，電話詐騙被認為是危害最大、最有效的行騙方式。

FTC消費者保護局營銷行為部副主任格蕾絲曼（Lois Greisman）表示，報案所統計的數據只是真實情況的冰山一角。她強調，單起電話詐騙的經濟損失中位數高達1400元，這已經引起各地執法機構的注意。

根據FTC統計，受害者最常用的支付方式是銀行轉帳，今年前六個月透過這種方式轉出的被騙金額就高達9億元，根據受騙金額依次還有電匯、信用卡、禮品卡、儲蓄卡、支付軟件等。

格蕾絲曼強調，在生活中要盡量使用信用卡進行支付，這樣能夠受到聯邦法律最大的保護，即使交易發生，也有極大可能追回損失。

全美詐騙案件僅上半年就多達110萬起，造成經濟損失超44億元。（記者王子涵／翻攝...
全美詐騙案件僅上半年就多達110萬起，造成經濟損失超44億元。（記者王子涵／翻攝網路）

禮品卡的騙局經常受到人們的忽視。「比如你接到電話稱你中了大獎，需要購買禮品卡先行支付稅金；亦或假冒國稅局、縣警等公職人員，要求你購買禮品卡支付保釋金，不然就立即逮捕。」格蕾絲曼說，「永遠不要低估詐騙者設計的騙局，當受騙者感到真實的壓力和恐懼時，這些謊言會變得很可信。當聽到用禮品卡支付，當看到來電訊息被屏蔽，掛掉電話，刪掉郵件，這就是詐騙露出的馬腳。」

虛擬貨幣詐騙近年來增長迅速。（記者王子涵／翻攝網路）
虛擬貨幣詐騙近年來增長迅速。（記者王子涵／翻攝網路）

消費者保護局律師西迪基（Sophia Siddiqui）表示，虛擬貨幣詐騙近年來增長迅速，其騙局與一般類投資詐騙相似。詐騙者往往會潛入虛擬貨幣的討論群組，參與討論提供投資建議，當得到目標人群的信任後，便允諾有賺大錢的機會，但要求先行開設帳戶並存入首筆投資款，當受害人意識到不對後，錢早已被轉出。

「虛擬貨幣受到聯邦監管的程度遠低於信用卡，所以被騙後很難追回財產。」西迪基說，「當有人允諾你能夠賺到一大筆錢，而沒有任何風險時，這就是詐騙。」

根據FTC統計，受害者最常用的支付方式是銀行轉帳。（記者王子涵／翻攝網路）
根據FTC統計，受害者最常用的支付方式是銀行轉帳。（記者王子涵／翻攝網路）

9月是學生貸款詐騙的高發季節，一些學生在畢業後背負高額的學生貸款，很容易會上當受騙。西迪基給出建議，永遠不要將學生個人貸款帳號交給他人，不要輕信任何機構聲稱與教育部合作。

詐騙轉帳方式依次是銀行轉帳、電匯、信用卡、禮品卡、儲蓄卡、支付軟件等。(記者王子...
詐騙轉帳方式依次是銀行轉帳、電匯、信用卡、禮品卡、儲蓄卡、支付軟件等。(記者王子涵／翻攝網路)

詐騙 虛擬貨幣 貸款

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