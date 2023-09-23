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中秋贈禮柑橘 小心傳播病蟲害

本報訊
一種名為亞洲柑橘木虱的昆蟲在加州發現，節日贈送柑橘水果時要特別小心。（柑橘害蟲與疾病防治計畫提供）
一種名為亞洲柑橘木虱的昆蟲在加州發現，節日贈送柑橘水果時要特別小心。（柑橘害蟲與疾病防治計畫提供）

中秋節即將到來！這個時候最受歡迎的禮物除了月餅外，就是柚子等柑橘類水果，因為它們有象徵月亮的形狀，而且「柚」又與「佑」諧音，有保佑家人平安吉祥的含義。此時也是盛產這類水果的時節。

為確保您贈送的柑橘能體現其豐盈、吉祥的寓意，請在收穫柑橘時遵循最佳實踐，以保護加州珍愛的柑橘樹，使其能夠永續長存。

一種名為亞洲柑橘木虱（Asian citrus psyllid，簡稱ACP）的昆蟲已在加州各地發現，威脅著本地種植的柑橘樹以及整個加州的柑橘產業。這種害蟲能傳播一種名為黃龍病（Huanglongbing，簡稱HLB）的危險植物疾病，導致柑橘樹死亡。雖然它對人類或動物無害，但該疾病對柑橘樹卻是致命的，而且目前無法治療。

您可以從信譽良好的商店購買健康的，無昆蟲和疾病侵害的橘子、柚子、金桔和其他柑橘類水果，以確保在佳節期間向親友贈送的柑橘是乾淨和優質的。自家種植的柑橘也可以作為禮物，但有傳播害蟲或疾病的較高風險。為謹慎起見，在贈送前請將自家種植的柑橘的葉和莖去除，並將水果徹底清洗乾淨。

阻止HLB傳播的最佳方式是預防ACP的擴散。目前在南加洛杉磯、橙縣、河濱縣、聖貝納迪諾縣和聖地亞哥縣等地區已有超過6000棵民居的柑橘樹確認患上HLB。

加州有60%的屋主擁有柑橘樹，對於保護本州的柑橘文化，他們擔當著重要角色。我們呼籲大家保護自己後院的柑橘樹，主動檢查是否有害蟲和疾病的跡象。

柑橘害蟲與疾病防治計畫（Citrus Pest & Disease Prevention Program）提供以下額外建議，以幫助防止ACP 和HLB的傳播：

定期檢查樹木。每月或每次澆水、噴灑或修剪樹木時檢查 ACP（通常在新長出的葉片上找到）和 HLB 的症狀。請到這裡了解如何檢查這些症狀：https://californiacitrusthreat.org/pest-disease/ 

 

與農業官員合作。與州和縣的農業官員合作，他們可能會檢查您所在地區的樹木。如果您看到農業官員，這意味著您家附近可能發現 ACP 或 HLB。 

不要移動柑橘。不要將柑橘植物、葉子移入或移出隔離區域，或越過州際或國際邊界。請將其保留在本地。

慎重嫁接。在嫁接柑橘樹時，僅使用有來源文件的註冊砧木。 

讓螞蟻遠離柑橘樹。螞蟻會保護 ACP 等害蟲。在柑橘樹周圍放置螞蟻餌劑，並按照產品的標籤說明使用。

HLB會影響所有柑橘植物和一些近緣植物，包括月橘。如果您認為您發現了ACP或HLB，請撥打加州熱線800-491-1899。

欲了解更多關於預防ACP和HLB的訊息，請訪問CaliforniaCitrusThreat.org/chinese/。

一種名為亞洲柑橘木虱的昆蟲在加州發現，節日贈送柑橘水果時要特別小心。（柑橘害蟲與...
一種名為亞洲柑橘木虱的昆蟲在加州發現，節日贈送柑橘水果時要特別小心。（柑橘害蟲與疾病防治計畫提供）

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