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退休不到1年 斯佩儀參選聖馬刁縣議員

編譯組／聖馬刁20日電
前聯邦眾議員斯佩儀宣布參選聖馬刁縣議員。（美聯社）
前聯邦眾議員斯佩儀宣布參選聖馬刁縣議員。（美聯社）

從國會退休不到一年，斯佩儀（Jackie Speier）就將重返政壇，這次是回到聖馬刁縣。

斯佩儀在一份聲明中宣布，她將競選聖馬刁縣議員一職。她曾在1980年至1986年間擔任過這一職位。此後，她在加州議會任職18年，在聯邦眾議院任職15年，9個月前才從眾議院退休。在斯佩儀宣布這一消息後，該職位的其他兩名候選人宣布不再參選。

斯佩儀20日在接受紀事報（Chronicle）采訪時說：「離開國會時，我沒想到自己會競選縣議員。但在縣一級比在聯邦一級更有可能找到更大的滿足感和做好事。對我來說，公共服務始終是為人們解決問題。如果當選，我將能夠近距離地親力親為。」

她將重點關注生活成本問題，包括兒童保育的可負擔性、創建可負擔的住房單元、環境保護措施、解決家庭暴力和仇恨犯罪問題，以及加強地方醫療保健機構。

斯佩儀在2022年底告訴紀事報，她將離開眾議院，因為「是時候把家庭放在第一位了。」她說，她意識到自己可以在政府內部對兒童貧困問題產生更大的影響，而這正是她離開國會後一直關注的問題。

斯佩儀說：「縣議會的一些情況讓我感到不安：同事之間缺乏禮儀，缺乏共識。還有一些我認為不明智的決定。」

斯佩儀在2021年建議國會議員應在75歲退休。如果當選縣議員，她的任期將在77歲時結束。當被問及75歲時的打算時，斯佩儀說 「這是一個四年的任期，」不過，這一標準並非對每個人都是必要的，包括「83歲充滿活力的人。」現年83歲的榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）是斯佩儀的密友，她最近宣布將競選連任。

斯佩儀說，讓下一代政治家接班非常重要，這也是她在考慮這次競選時「深思熟慮的事情。」在眾議院任職的最後幾周，她敦促她的同事們「盡你們所能運用你們的權力，這與你們在會場上的投票或在這裡的演講是截然不同的。除了這裡時不時上演的戲碼，我們還能做很多好事。」

離開眾議院後，斯佩儀在聖馬刁縣成立了一個基金會，每月向一些家長支付300元，至少支付一年。斯佩儀將這樣的計畫稱為「嬰兒獎金」（Baby Bonus）她認為這種地方政策有朝一日會滲透到聯邦層面。

斯佩儀說，回家的感覺令人滿意，她與家人和選民在一起，可以「數到三就把事情做好」。

眾議院 退休 加州

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