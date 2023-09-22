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陳奕迅大通中心創紀錄開唱 華人歌迷嗨翻

記者劉先進／舊金山報導
華語樂壇知名歌手陳奕迅20日晚在金州勇士主場大通中心獻唱。他也是首個在大通中心擔當主演的亞裔藝人。（記者劉先進 ╱攝影）
華語樂壇知名歌手陳奕迅20日晚在金州勇士主場大通中心獻唱。他也是首個在大通中心擔當主演的亞裔藝人。（記者劉先進 ╱攝影）

華語樂壇知名歌手陳奕迅（Eason Chan）20日晚在金州勇士主場大通中心獻唱，近2萬粉絲嗨翻全場。當陳奕迅得知自己是首個在大通中心擔當主演的亞裔藝人時，非常開心，連聲謝謝觀眾，還說：「在美國舉辦演唱會，舊金山是最快售完門票的。」並五體投地鞠躬「跪謝」觀眾。

華人歌迷Rose說，自己是陳奕迅10年粉絲，之前兩場演唱會買好了票，但都擦肩而過，「這次終於來了，得償所願。」

陳奕迅此次的舊金山演出，是其世界巡迴演唱會「Fear and Dreams」在美國的最後一站。因為唱功精湛，代表作頗多且獲獎無數，陳奕迅也被歌迷稱為「E神」。晚上8時許，播放一段視頻短片後，陳奕迅就穿著太空服，坐著飛船出場，上場沒有說話，直接開唱「2001太空漫遊」。

這次演唱會包含不少膾炙人口的歌曲，包括「好久不見」、「淘汰」、「兄妹」、「陀飛輪」等。當「好久不見」的旋律響起，台下不少歌迷揮舞手機電筒的燈光，一起高聲歌唱。「我多麼想和你見一面，看看你最近改變，不再去說從前，只是寒喧，對你說一句，只是說一句，好久不見。」

總共唱了28首歌，陳奕迅才開始和觀眾互動。「聽說我是第一個在這裡主演的亞裔，哇！」觀眾隨即尖叫。他說，「你知不知道，舊金山是全美演唱會中最快買完票的？因為有你們。」陳奕迅隨即跪地鞠躬感謝歌迷。他還號召樂隊成員，一起鼓掌答謝歌迷。「不勝感激。」

他還調侃，現在經濟不好，大家省錢來看演唱會，特別感謝。得知台下有93歲長者來看演唱會，陳奕迅非常感動。有其他歌迷高喊「唱到93歲！」陳奕迅連連擺手，「沒想過，沒想過。」

Rose說，陳奕迅的聲音中特別有故事，一下子能抓住人。她以前有兩次買了陳奕迅演唱會的門票，但都擦肩而過。一次是因為自己生病，一次是因為家事，此次終於得償所願。「今晚聽到陳奕迅唱『淘汰』，以前學校雙十一經常播放這首歌，特別有感觸，幾度感動落淚。他的歌曲見證了我的10年青春，聽著這些歌，過去一幕幕出現在眼前。」她說，最想見到陳奕迅，和他說一句話，告訴他：「我是你10年粉絲。」

有華人鐵桿粉絲甚至對本報表示，一路從陳奕迅洛杉磯演唱會追到了舊金山，「非常享受他的演唱。」

歌迷正在排隊入場。（記者劉先進╱攝影）
歌迷正在排隊入場。（記者劉先進╱攝影）
華語樂壇知名歌手陳奕迅20日晚在金州勇士主場大通中心獻唱。他也是首個在大通中心擔...
華語樂壇知名歌手陳奕迅20日晚在金州勇士主場大通中心獻唱。他也是首個在大通中心擔當主演的亞裔藝人。（記者劉先進╱攝影）
陳奕迅舊金山演唱會，近2萬歌迷嗨翻全場。（記者劉先進╱攝影）
陳奕迅舊金山演唱會，近2萬歌迷嗨翻全場。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 太空 亞裔

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