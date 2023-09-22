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吸引遊客 金山金融區步行街開放

記者李怡／舊金山報導
步行街上的樂隊表演。（記者李怡╱攝影）
步行街上的樂隊表演。（記者李怡╱攝影）

為吸引更多民眾、遊客和辦公室員工回到舊金山市中心，萊德斯多夫商業步行街（ Landing at Leidesdorff ）21日在舊金山金融區中心落成開放。此商業計畫是舊金山市長布里德(London N. Breed) 在年初提出的「恢復市中心經濟計畫」的一部分。當天，市長布里德、市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）等與多位當地商業領袖一起出席了商業中心啟幕儀式。

這個商業中心坐落在舊金山金融區的核心地段萊德斯多夫街，其所在位置連結了渡輪大廈海濱商業圈與舊金山華埠商業街。這裡將會打造成為供世界各地遊客、居民和上班族休閒娛樂、品嚐當地美食、了解城市文化的步行街。此外，街區內還有戶外用餐雞尾酒區、現場音樂和文化節目，以及突顯舊金山歷史和藝術的新壁畫。

步行街是由舊金山經濟和勞動力發展辦公室(OEWD) 、舊金山市中心合作夥伴 (DSFP)等多個官方和社區部門打造，旨在重振市中心經濟，吸引更多人回到舊金山市中心。

布里德市長表示：「此商業空間的落成不只是為了改善市區經濟、帶動社區繁榮發展，也為紀念美國史上第一位非裔百萬富翁，舊金山商業旅遊金融的發起人萊德斯多夫（William Leidesdorff），希望透過更多豐富的歷史文化故事和藝術活動，讓更多人了解舊金山，走進舊金山。」

市議會議長佩斯金表示：「在過去的幾個月裡，我們與舊金山市中心合作夥伴，重新規畫了市中心的公共領域。這是一次充滿活力的合作。很高興我們能夠跨機構工作小組合作，將這裡打造成一個充滿活力的步行廣場，為市中心的上班族、居民、美食家、藝術家以及金融從業者打造一個活躍的交流空間。」

舊金山市中心合作夥伴關係執行董事西爾弗(Robbie Silver) 表示：「舊金山不能再維持現狀。對於像舊金山市中心這樣的傳統商業走廊來說，為了生存下去，商業街需要有多種用途。希望這一步行街能將更多人帶回市中心。」

萊德斯多夫商業街（ Landing at Leidesdorff ）的藝術壁畫。...
萊德斯多夫商業街（ Landing at Leidesdorff ）的藝術壁畫。（記者李怡╱攝影）
萊德斯多夫商業街開幕當天吸引眾多居民到訪。（記者李怡╱攝影）
萊德斯多夫商業街開幕當天吸引眾多居民到訪。（記者李怡╱攝影）
布里德(中)、佩斯金(左二)等市府官員與社區商業代表們共同出席步行街的啟幕儀式。...
布里德(中)、佩斯金(左二)等市府官員與社區商業代表們共同出席步行街的啟幕儀式。（記者李怡╱攝影）
萊德斯多夫商業街坐落在地表性建築泛美金字塔下方。（記者李怡╱攝影）
萊德斯多夫商業街坐落在地表性建築泛美金字塔下方。（記者李怡╱攝影）
布里德(左三)、佩斯金(左二)等市府官員與社區商業代表們共同出席步行街的啟幕儀式...
布里德(左三)、佩斯金(左二)等市府官員與社區商業代表們共同出席步行街的啟幕儀式。（記者李怡╱攝影）
步行街計畫通過美食、藝術和文化交流吸引大家到訪。（記者李怡╱攝影）
步行街計畫通過美食、藝術和文化交流吸引大家到訪。（記者李怡╱攝影）

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