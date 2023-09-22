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灣區多縣 重啟醫療院所口罩令

編譯組／灣區綜合報導
灣區更多的縣重啟醫療院所口罩令。 （美聯社）
灣區更多的縣重啟醫療院所口罩令。 （美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，由於COVID-19和其他呼吸道疾病（如流感）的發病率目前呈季節性上升趨勢，灣區的幾個縣已對醫護人員發布了新的口罩規定。

阿拉米達縣（Alameda）、康曲柯士達縣（Contra Costa）、聖馬刁縣（San Mateo）和蘇諾瑪縣（Sonoma）的衛生官員本周發布命令，要求醫護人員在醫院、專業護理設施、手術中心內，及其他在室內護理病人設施中的醫務人員佩戴口罩。這些命令將於11月1日生效。

南灣聖他克拉拉縣3月份發布要求醫療機構病人區季節性戴口罩的衛生令，目前仍然有效。

蘇諾瑪縣衛生官員史密斯（ Karen Smith） 博士在一份新聞稿中說：「每年我們都會發現，流感、COVID-19和其他可引起嚴重呼吸道感染的呼吸道病毒，在秋末至春季期間的發病率較高。在我們醫療保健和室內人員集中設施中，病人和居民，尤其是幼兒、孕婦、老人和患有慢性疾病的人，面臨著與呼吸道病毒相關的住院和死亡的更大風險。在直接護理、醫療保健和集中設施中的工作人員面臨呼吸道疾病的風險，並可能將病毒傳染給他們的客戶、病人和同事。」

在過去的一個月，加州因感染COVID-19而住院的患者人數持續上升。根據該州追蹤的數據，8月10日，約有1260名患者被報告因該疾病住院；9月9日，約有1940名患者被報告住院。

白宮周三（20日）宣布，在疫情激增的情況下，將再次向每個美國家庭提供四次免費的家用 COVID-19 快速檢測。可從9月25日開始在covid.gov/tests網站上訂購。

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