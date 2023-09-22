秋季風暴將至 北灣恐有強風豪雨

大氣河風暴周日晚將抵美西北部。北加、俄勒岡州、華盛頓州將出現強風豪雨。 （美聯社）

從周五（22日）晚上開始，秋季風暴已經叩響了加州 的大門。紀事報（Chronicle）報導，根據預測，從周日（24日）晚上開始，一場9月大風暴將給華盛頓州、俄勒岡州 和北加 州帶來暴雨和強風。北灣可能會出現浸泡雨，半島、東灣和聖他克拉拉谷（Santa Clara Valley）可能會有小陣雨。

北加州低地的總降雨量可能會達到1-5吋，海拔1000呎以上的沿海地區可能會達到6吋。這場風暴還可能帶來陣風，以及高達每小時50哩的強風。

據預測，氣流將在本周末穿過太平洋加強，將一條大氣河流從日本一路推向美國西部。氣象模型預測，一個強大的低壓系統將與大氣河流相互作用，在撞向西海岸時將其凝結成強降水。周日，與該系統暖鋒相關的降雨將自南向北穿過俄勒岡州南部，到達加拿大邊境。到周日晚上，隨著冷鋒逼近加州，沿岸地區的陣雨將轉為大範圍的暴雨。

周日夜間到周一（25日），沿海地區可能會刮起強勁的偏南風，陣風可達每小時50哩。由於冷鋒自西向東移動，周一將是北加州最潮濕的一天。到周二（26日）晚上，尤瑞卡（Eureka）可能會迎來2到3吋的降水，預計布拉格堡（Fort Bragg）和瑞定（Redding）的降雨量可達1.5吋。

周一下午，冷鋒在接近灣區時會減弱，但北部灣可能會出現大範圍降雨。聖他路薩（Santa Rosa）可能會有半吋的降雨，希爾斯堡（Healdsburg）以北的降雨量會更大。

陣雨可能會一直向南延伸到舊金山和屋崙，到周二下午，灣區的降雨將逐漸減弱為零星陣雨，而加州西北部和太平洋西北部的大範圍降雨仍將持續。天氣模型預測，風暴在周二晚上逐漸減弱，另一場風暴可能會在周三和周四影響西北太平洋地區，但其降雨量進入灣區的幾率只有 20%。

周一，北加州和俄勒岡州沿岸的風力可能會達到警告標準。天氣模型預測，隨著強低壓系統在近海旋轉，持續風速將達到每小時35哩 ，陣風將超過每小時50哩。

在加州，雖然9月份出現強大氣河並非不可能，但即將到來的大氣河的強度卻很突出。聖地牙哥加大（UC San Diego）斯克利普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）以一到五級的標準測量大氣河流的強度，預測下周的風暴將在俄勒岡州和加州邊界附近達到五級標準，給俄勒岡州東南部和加州西北部帶來傾盆大雨。