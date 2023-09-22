失調博物館藝展大通中心開幕 展現AI技術兩面性

經過AI的識別，「創世紀」中的各種元素被方框圈出，並識別為「人，84」、「神，60」、「大腦，14」，數字代表著識別的準確度。（記者王子涵／攝影）

主題為「失調博物館 」（Misalignment Museum）的藝術展21日在舊金山大通中心Thrive City展區開幕。作品結合人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI ）技術進行創作，展現AI技術對藝術和人們生活的兩面性。

根據細菌的形態而自行創造樂曲的鋼琴。（記者王子涵／攝影）

擺在展覽正中間的作品，是一張由AI技術分析的藝術家米開朗基羅的著名壁畫「創世紀」。經過AI的識別，畫中的各種元素被方框圈出，並識別為「人，84」、「神，60」、「大腦，14」，數字代表著識別的準確度。作品的主題被命名為「為抹去人性而道歉」。

失調博物館創始人奥黛麗金（Audrey Kim）表示，AI技術可以是毀滅性的，也有積極的一面。「失調博物館的初衷就是創造一個討論的空間，反思那探討AI科技，幫助社會進入新的科技時代，幫助人們辨別好與壞。」

奥黛麗金表示，社會需要更好地面對來自AI的挑戰，而藝術作品能夠啟發人們開始思考。

社會需要更好地面對來自AI的挑戰，而藝術作品能夠啟發人們開始思考。（記者王子涵／攝影）

一件由米切利（Giacomo Miceli）創作的作品，記錄了兩位由AI生成的哲學家和導演之間無休止的對話。奥黛麗金表示，這些對話看起來十分有趣，但同時也提醒人們這些偽造的對話能夠多麼的「真實」。

目前一些電話詐騙集團 已經應用AI技術，仿造聲音實施詐騙。「一些父母接到電話，聽到自己孩子的聲音，說孩子被關進監獄需要交保釋金，然而聲音其實是由AI偽造出來的，來源可能是你隨意錄製的一段錄音。」奥黛麗金說，「我們要讓人們了解AI的強大，提高人們的防範心理。」

自動寫作的午餐肉罐頭。（記者王子涵／攝影）

根據細菌的形態而自行創造樂曲的鋼琴、自動寫作的午餐肉罐頭，在失調博物館展出的作品無一例外地刷新著人們對AI的認知。AI是否會超越人類的創造力？奥黛麗金認為，從歷史上新的技術總是推動藝術發展，創造出新的藝術形式。比如相機的誕生發展出超級寫實主義(Superrealism)。

「人類的創造力和想像力是無盡的且適應力極強。」奥黛麗金說，「我們計畫為更多AI從業者與傳統藝術家搭建起橋梁，創造更好的創作空間。」