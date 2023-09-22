APEC開幕在即 料癱瘓金山市中心交通

APEC會議場館馬士孔尼中心周圍的居民擔心，警方所設立的安全區和檢查站將對他們的生活帶來影響。（記者王子涵／攝影）

亞太經濟合作組織（APEC ）峰會開幕在即，來自21個國家的超過3萬名遊客和政要將湧入舊金山 。人們擔心舊金山是否已經準備好主辦這場史無前例的國際盛會。

這次盛會將吸引眾多國家元首參加，是一次對城市安保力量調配難度極高的活動。會議中心馬士孔尼中心（Moscone Center）周圍的居民擔心，警方所設立的安全區和檢查站將對他們的生活帶來影響。

在芳草地社區權益組織（Yerba Buena Community Benefit District）日前舉行的會議中，警局南分局局長馬丁（Luke Martin）分享了一些警局安全規畫。簡單概括就是，除非你有特殊理由去到會場，否則就遠離。

馬丁表示，前往城市東側的交通將變得異常困難，城市西側會容易得多。預計市中心的交通將受到巨大影響。

馬丁說，馬士孔尼中心周圍的安保工作將在11月10日至19日展開。而在11月14日到17日，峰會開始後，安保工作將更加嚴格。舊金山市府和聯邦特勤局計畫在10月18日公布最終的安保細節。

舊金山警局將得到大約1000名加州 公路巡警的支援，他們將主要負責外圍巡邏工作。

馬丁說，車輛可以在街道上行駛，但由於警方設置的路障，車輛不得調頭。居民需要出示身分證明才能前往住所或工作場所。

當地小商業主形容APEC的安保工作如同黑箱，市府與市民缺乏溝通。「Dreamforce峰會或其他大型會議，都會提前幾個月通知我們。但距離APEC會議只有一個半月的時間了，沒人知道會發生什麼。」加纳丹（Arash Ghanadan）說，「人們從20多個國家遠道而來，而舊金山似乎在臨時趕工一般準備。」

亞太經濟合作組織主辦委員會發言人克萊門斯（Priya Clemens）表示，舊金山市正在與聯邦政府合作，儘量減少對當地居民的干擾和影響。「對舊金山來說，這是一個千載難逢的機會，加強與亞太經合組織成員的商業聯繫。會議期間肯定會有一些不便，但這將為城市的經濟帶來長期的機遇和收益。」