侯友宜灣區僑宴 白曉燕案南非武官養子出席感謝英雄
國民黨總統參選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，開啟訪美之行最後一站。晚上逾500位僑胞參與國民黨僑宴，包括大舊金山灣區各分會，連洛杉磯也有40多位僑胞長途跋涉參與活動。侯友宜受訪時表示，身為國民黨參選人，他會領導台灣，扮演好和平促進者、風險降低者，讓台海安定、台灣安全、世界安心。
國民黨僑宴活動一開始，就以黃埔軍校的旗隊及政戰學校迎接貴賓方式，迎接侯友宜及國民黨前主席江啟臣進場。接著唱美國國歌及中華民國國歌，許多國民黨僑胞都身穿國旗裝，揮舞著國旗。
侯友宜受訪時表示，這次訪美，是要讓美國了解，身為國民黨參選人，如何讓台海安定、世界安全、台灣安心。在所有拜會過程當中，無論是政界或僑社，他都有表達身為印太地區的重要成員，台灣具有利害關係。他相信自己可以領導台灣，並扮演好和平的促進者，讓台海安全、世界安心。
侯友宜說，他會對自己與台美關係的深化，全力以赴，希望大家關心未來台灣成為台海安定重要的角色。有記者提問，美國議員質疑這次侯友宜與智庫交流「九二共識」是過期的議題，侯友宜表示「子虛烏有，都不是事實」，他拜會所有的國會議員，幾乎都一致性的問他台海問題，若未來當總統，如何讓台海穩定，台灣如何守住安全，尤其在印太平洋連線，如何扮演好自己的角色。「每個人都問這個問題，並沒有問到剛剛的問題，都不是事實。」
侯友宜說，國家安全以及經濟貿易，必須要考慮的不但是效益跟成本，也要考慮風險。所以台灣近幾年都採取分散式、近岸式的國際布局，「尤其自由經濟的島，如何扮演更多國際接觸的貿易，讓我們在投資、整個製造跟生產過程中，可以跟所有夥伴大家一起共同努力。」
晚宴中一個令人意想不到的插曲是：侯友宜當年擔任台北市刑大大隊長時，在白曉燕案中，救了南非武官的養子Zach，而Zach如今也剛好在灣區，因此前來向侯友宜致意，並上台給予一個深深的擁抱與支持。今年26歲的Zach表示，侯友宜是個英雄，當年救了他，他們已經16年沒有相見，他認為侯友宜是社區的英雄，且個性非常謙虛，如果當年侯友宜沒有救他，他可能會死掉，侯友宜是個英雄。
來源：聯合新聞網
舊金山灣區僑宴共有逾500僑胞參與，原定40桌，一下子擠爆到52桌。負責居中協調的人士說，相當多僑胞湧入，表達關心。
也有僑胞從洛杉磯特地北上參加活動。美西南支部黨代表謝傳佐表示，他們從洛杉磯特地坐車七小時，北上來支持侯友宜。共有42位僑胞，預計20日參加完僑宴後，搭車回南加都已經要凌晨3、4時了。這群僑胞明年1月也都會回台灣投票。無論國民黨選哪位擔任參選人，都會全力支持，因為希望兩岸和平，不要像現在這樣，動不動就被武力恐嚇，更希望藍白能夠合作，大家團結才會成功。
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