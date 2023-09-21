侯友宜灣區僑宴 白曉燕案南非武官養子出席感謝英雄

國民黨總統參選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，開啟訪美之行最後一站，晚上逾500位僑胞參與國民黨僑宴。（記者葛歆睿／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 20日抵達舊金山灣區 ，開啟訪美之行最後一站。晚上逾500位僑胞參與國民黨僑宴，包括大舊金山灣區各分會，連洛杉磯也有40多位僑胞長途跋涉參與活動。侯友宜受訪時表示，身為國民黨參選人，他會領導台灣，扮演好和平促進者、風險降低者，讓台海安定、台灣安全、世界安心。

國民黨僑宴活動一開始就以黃埔軍校的旗隊及政戰學校迎接貴賓方式，迎接侯友宜及國民黨主席江啟臣進場。（記者江碩涵╱攝影）

國民黨僑宴活動一開始，就以黃埔軍校的旗隊及政戰學校迎接貴賓方式，迎接侯友宜及國民黨前主席江啟臣進場。接著唱美國國歌及中華民國國歌，許多國民黨僑胞都身穿國旗裝，揮舞著國旗。

國民黨總統參選人侯友宜在僑宴大談政治理念。（記者葛歆睿／攝影）

侯友宜受訪時表示，這次訪美，是要讓美國了解，身為國民黨參選人，如何讓台海安定、世界安全、台灣安心。在所有拜會過程當中，無論是政界或僑社，他都有表達身為印太地區的重要成員，台灣具有利害關係。他相信自己可以領導台灣，並扮演好和平的促進者，讓台海安全、世界安心。

侯友宜說，他會對自己與台美關係的深化，全力以赴，希望大家關心未來台灣成為台海安定重要的角色。有記者提問，美國議員質疑這次侯友宜與智庫交流「九二共識」是過期的議題，侯友宜表示「子虛烏有，都不是事實」，他拜會所有的國會議員，幾乎都一致性的問他台海問題，若未來當總統，如何讓台海穩定，台灣如何守住安全，尤其在印太平洋連線，如何扮演好自己的角色。「每個人都問這個問題，並沒有問到剛剛的問題，都不是事實。」

侯友宜說，國家安全以及經濟貿易，必須要考慮的不但是效益跟成本，也要考慮風險。所以台灣近幾年都採取分散式、近岸式的國際布局，「尤其自由經濟的島，如何扮演更多國際接觸的貿易，讓我們在投資、整個製造跟生產過程中，可以跟所有夥伴大家一起共同努力。」

侯友宜當年擔任台北市刑大大隊長時，在白曉燕案中，救了南非武官的養子Zach，如今也剛好在灣區，因此前來向侯友宜致意並給予深深的擁抱。（記者葛歆睿／攝影）

晚宴中一個令人意想不到的插曲是：侯友宜當年擔任台北市刑大大隊長時，在白曉燕案中，救了南非武官的養子Zach，而Zach如今也剛好在灣區，因此前來向侯友宜致意，並上台給予一個深深的擁抱與支持。今年26歲的Zach表示，侯友宜是個英雄，當年救了他，他們已經16年沒有相見，他認為侯友宜是社區的英雄，且個性非常謙虛，如果當年侯友宜沒有救他，他可能會死掉，侯友宜是個英雄。

來源：聯合新聞網

舊金山灣區僑宴共有逾500僑胞參與，原定40桌，一下子擠爆到52桌。負責居中協調的人士說，相當多僑胞湧入，表達關心。

美西南支部黨代表謝傳佐（左一）表示，他們從洛杉磯特地坐車7小時，北上支持侯友宜。（記者江碩涵╱攝影）

也有僑胞從洛杉磯特地北上參加活動。美西南支部黨代表謝傳佐表示，他們從洛杉磯特地坐車七小時，北上來支持侯友宜。共有42位僑胞，預計20日參加完僑宴後，搭車回南加都已經要凌晨3、4時了。這群僑胞明年1月也都會回台灣投票。無論國民黨選哪位擔任參選人，都會全力支持，因為希望兩岸和平，不要像現在這樣，動不動就被武力恐嚇，更希望藍白能夠合作，大家團結才會成功。