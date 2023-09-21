侯友宜訪矽谷高科技論壇 近百位科技業、企業主出席

史丹福胡佛研究院研究員郭岱君（左）、佛斯特城Crowne Plaza經營者蔡實鼎等僑界人士參與「矽谷高科技論壇」。（記者江碩涵╱攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷 高科技論壇」，與近百位矽谷科技業、商會、企業主碰面，據悉，這場閉門會議有多位「深藏不露」的科技金童，整場論壇出席人士總資產加起來超過百億美元。

佛斯特城Crowne Plaza飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，也親自迎接侯友宜，就為了表達支持與歡迎。（記者葛歆睿／攝影）

百歲蔡實鼎 戴氧氣罩親迎

「矽谷高科技論壇」在佛斯特城Crowne Plaza酒店舉行。酒店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，也親自迎接侯友宜，就為了表達支持與歡迎。在場知情人士表示，蔡實鼎早年在舊金山灣區僑界非常有名，也時常參與社區活動，近年來年歲已高，很少公開出行，上次公開迎接訪矽谷灣區的人士，應是2014年馬英九前總統過境舊金山時。此次高規格迎接侯友宜，也是想強烈表達支持國民黨的精神。

侯友宜在「矽谷高科技論壇」上一開場就以全程中文表達到訪之意，並由佛利蒙市議員邵陽擔任翻譯。侯友宜致詞表示，矽谷創造了許多厲害的科技大公司，包含Google、Meta等。台灣科技業也與矽谷有著密不可分的關係，矽谷這一站相當重要。

全國冰球聯盟暨聖荷西沙魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁比奇贈送背後有寫「HOU 23」字的球衣給侯友宜，代表旗開得勝。（記者葛歆睿／攝影）

沙魚隊總裁 贈寫「HOU」球衣

科技論壇開始前，全國冰球聯盟暨聖荷西沙魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁比奇（Jonathan Beche）贈送背後有寫「HOU」字的球衣給侯友宜。侯友宜原本不知沙魚隊為何，經過在場人士提示後，立刻比讚，並開心合影。

「矽谷高科技論壇」除了有六位科技業講者外，加州 眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員議員李洲曉（Otto Lee）、史丹福胡佛研究院研究員郭岱君也到場。郭岱君的女兒是擁有全球區塊鏈頂尖技術的Mysten Labs 產品經理萬佳昀（Bauer Wann），也在論壇中發表演說。

郭岱君表示，她一直很關心台灣的未來，希望台灣能走在優質的路上，所以與幾位支持者籌辦了這場「矽谷高科技論壇」。而邀請到幾位非常高水準的科技業人士，大家也都知道科技發展是台灣非常重要的命脈。這次論壇邀請到重量級人物都有很多新穎的想法，也希望能將這些最新資訊帶回台灣，讓台灣參考。

羅達倫：加州與台連結重要

羅達倫表示，對加州來說，增進與台灣的連結非常重要，尤其是在半導體與高速鐵路方面。台灣能夠由女性總統執政，也充分體現了其在性別平等上的努力與進步。「重申對彼此的承諾，對雙方來說都很重要。」

上個月台灣副總統賴清德過境舊金山時，羅達倫也受邀出席了歡迎僑宴。他在接受本報訪問時表示，知道侯友宜和賴清德將分別代表國民黨和民進黨在2024年台灣總統大選中角逐。他出席活動是為了表達加州對與台灣關係的承諾。無論是哪個政黨的候選人當選，都期望與台灣加深連結。

侯友宜在「矽谷高科技論壇」上一開場就以全程中文表達到訪之意，並由佛利蒙市議員邵陽（右）擔任翻譯。（記者葛歆睿／攝影）

邵陽在活動中扮演雙重角色，一方面代表佛利蒙市出席科技論壇，因為「佛利蒙市非常重視高科技產業，並且擁有包括特斯拉工廠在內的先進生產設施。而佛市一直希望吸引更多高科技公司落戶，以創造更多就業、收入，並全面提升佛利蒙在矽谷的地位」。