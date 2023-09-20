我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

王菁儀任金山交響樂團合唱團總監 首位亞裔女性

記者王子涵／舊金山報導
亞裔女合唱指揮家王菁儀，將出任舊金山交響樂團合唱團總監。(舊金山交響樂團提供）
亞裔女合唱指揮家王菁儀，將出任舊金山交響樂團合唱團總監。(舊金山交響樂團提供）

舊金山交響樂團（SF Symphony）18日任命合唱團新任總監，出生香港的王菁儀（Jenny Wong）成為該樂團50年歷史中第四任合唱團總監，同時也是第一位亞裔女總監。

王菁儀目前是洛杉磯大師合唱團的藝術副總監，她計畫繼續保留該職位。「這份工作並不是朝九晚五的模式。只要排練和演出不衝突，我就能夠安排自己的行程和學習時間。」王菁儀說。

自上一任合唱團總監博林（Ragnar Bohlin）在2021年卸任後，舊金山交響樂團就一直在尋找下一個領導合唱團的人選。2022年10月，王菁儀以客座指揮家的身分首次與舊金山交響樂團合作，表演馬勒第二交響曲，而她也憑藉在該曲目的精彩發揮，奪得2022年葛萊美最佳合唱團演出獎。

舊金山交響樂團音樂總監薩洛寧（Esa-Pekka Salonen）表示，與王菁儀的合作在音樂上很有啟發：「她將為合唱團帶來巨大能量、專業知識和樂趣。」

王菁儀表示，她通常對人們不太熟悉的曲目感興趣，這也是她選擇舊金山交響樂團的原因。「演奏充滿活力和新鮮感的曲目是令人興奮的。」她說，「我們不僅要演唱經典曲目，還要嘗試當代音樂，以及由不同聲部作家創作的音樂。」

王菁儀出生在香港，2009年來到美國伊利諾大學學習聲樂表演。完成學業後，她回到香港成為了一名音樂老師。「我以為我會在講台上工作到退休。」王菁儀說，「沒人教過我如何指揮，但學校的合唱團在很多國際大賽上都拿到了獎，我也因此決定開始系統學習合唱指揮。」

告別課堂後，王菁儀返回美國，先後在南加州大學拿到了合唱指揮碩士和博士學位。2016年，她加入洛杉磯大師合唱團，演奏曲目十分廣泛。

「每位歌手的聲音就如同指紋一般獨特。」王菁儀說，「儘管我學習的是獨唱訓練，但當我聽到自己的聲音與其他人的聲音混合在一起時，其和聲總是超乎想像。因此作為合唱指揮，在塑造合唱團和聲和氣息上，要有許多人性化的考量。」

王菁儀將在10月19日至21日迎來自己在舊金山交響樂團的首秀，表演貝多芬第九交響曲。未來，她也將重新組建這支擁有152人的合唱團。

亞裔女合唱指揮家王菁儀將出任，舊金山交響樂團合唱團總監。(舊金山交響樂團提供）
亞裔女合唱指揮家王菁儀將出任，舊金山交響樂團合唱團總監。(舊金山交響樂團提供）

舊金山 交響樂 香港

上一則

灣區2縣 重啟醫療院所員工口罩令

延伸閱讀

舊金山獸醫義診 為遊民寵物看病

舊金山獸醫義診 為遊民寵物看病
時隔3年 北加州台大校友合唱團公演掌聲如雷

時隔3年 北加州台大校友合唱團公演掌聲如雷
北加州台大校友合唱團公演

北加州台大校友合唱團公演
北加州台大校友合唱團年度公演 坐看雲起時

北加州台大校友合唱團年度公演 坐看雲起時
龍吟合唱團慶金禧 23日辦音樂會

龍吟合唱團慶金禧 23日辦音樂會

熱門新聞

顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

2023-09-15 21:15
入秋以來，南灣各市有關入室盜竊和竊車的報導不絕於耳。圖為桑尼維爾警車。（本報檔案照）

怪事 偷車賊闖入矽谷華裔人家 拿現金跪求別報警

2023-09-12 20:18
加州房價中位數創15個月新高，市場上房屋持續短缺，是房價升溫的原因。(Getty Images)

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

2023-09-19 00:48
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

2023-09-12 02:20
灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近年來最大跌幅。（Getty Images）

灣區8月房租見27個月來最大跌幅 金山都會區降4.3%

2023-09-18 13:42

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現