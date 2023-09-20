王菁儀任金山交響樂團合唱團總監 首位亞裔女性

亞裔女合唱指揮家王菁儀，將出任舊金山交響樂團合唱團總監。(舊金山交響樂團提供）

舊金山交響樂 團（SF Symphony）18日任命合唱團新任總監，出生香港 的王菁儀（Jenny Wong）成為該樂團50年歷史中第四任合唱團總監，同時也是第一位亞裔女總監。

王菁儀目前是洛杉磯大師合唱團的藝術副總監，她計畫繼續保留該職位。「這份工作並不是朝九晚五的模式。只要排練和演出不衝突，我就能夠安排自己的行程和學習時間。」王菁儀說。

自上一任合唱團總監博林（Ragnar Bohlin）在2021年卸任後，舊金山交響樂團就一直在尋找下一個領導合唱團的人選。2022年10月，王菁儀以客座指揮家的身分首次與舊金山交響樂團合作，表演馬勒第二交響曲，而她也憑藉在該曲目的精彩發揮，奪得2022年葛萊美最佳合唱團演出獎。

舊金山交響樂團音樂總監薩洛寧（Esa-Pekka Salonen）表示，與王菁儀的合作在音樂上很有啟發：「她將為合唱團帶來巨大能量、專業知識和樂趣。」

王菁儀表示，她通常對人們不太熟悉的曲目感興趣，這也是她選擇舊金山交響樂團的原因。「演奏充滿活力和新鮮感的曲目是令人興奮的。」她說，「我們不僅要演唱經典曲目，還要嘗試當代音樂，以及由不同聲部作家創作的音樂。」

王菁儀出生在香港，2009年來到美國伊利諾大學學習聲樂表演。完成學業後，她回到香港成為了一名音樂老師。「我以為我會在講台上工作到退休。」王菁儀說，「沒人教過我如何指揮，但學校的合唱團在很多國際大賽上都拿到了獎，我也因此決定開始系統學習合唱指揮。」

告別課堂後，王菁儀返回美國，先後在南加州大學拿到了合唱指揮碩士和博士學位。2016年，她加入洛杉磯大師合唱團，演奏曲目十分廣泛。

「每位歌手的聲音就如同指紋一般獨特。」王菁儀說，「儘管我學習的是獨唱訓練，但當我聽到自己的聲音與其他人的聲音混合在一起時，其和聲總是超乎想像。因此作為合唱指揮，在塑造合唱團和聲和氣息上，要有許多人性化的考量。」