金山華埠公校僅11學生 面臨合併

舊金山華埠的李孟賢伉儷新移民學校雖相對獲得大量經費，但學生人數過少，面臨搬遷或與其他學校合併的命運。（本報檔案照）

原名「華埠小學」的舊金山 「李孟賢伉儷新移民 學校」（Edwin and Anita Lee Newcomer School）在鼎盛時期有200名學生，如今只剩11名，面臨遷址或與其他學校合併的命運。

這所小學目前是舊金山學區 內學生人數最少的公立學校，它位於華埠小巷中一棟不起眼的三層樓建築內，被四周的高樓大廈重重包圍。11名學生現在被分在兩間沒有窗戶的教室裡上課，二樓的教室一片漆黑，沒有人使用，屋頂則作為學生下課時的休息空間。

「李孟賢伉儷新移民學校」現在有一名校長、兩名教師和幾名餐廳員工，學區預計今年將花83萬2000元在這所學校上，平均每名學生可獲得的經費高達7萬5000元，相較其他學校每名學生獲得的經費只有約1萬元。

「李孟賢伉儷新移民學校」的未來為學區官員製造了一個難題，官員們知道，以這麼高的成本維持一所幾乎空置的學校，很難證明其合理性。然而，在解決學區入學率下降和可能破產的問題上，任何搬遷、合併或關閉學校的計畫，都將引起恐慌。

學區官員表示，新移民學校的情況可能比其他學校更複雜，它反映出舊金山人口結構和移民模式的變化，不僅來到舊金山的華裔移民愈來愈少，而且他們不像過去那樣大量定居在華埠。

去年，有93名符合入讀「李孟賢伉儷新移民學校」的學生決定前往學區內其他學校就讀，包括Lau、Ortega、Taylor小學以及其他21所小學。

「李孟賢伉儷新移民學校」臨時校長鄺麗莎（Lisa Kwong，音譯）表示，她在70年代來到美國時，入讀的學校就是「李孟賢伉儷新移民學校」的前身「華裔教育中心」（Chinese Education Center）。她說，這所學校過去十分熱鬧，扮演著重要的角色，但近年來學生人數不斷減少。

鄺麗莎說，「李孟賢伉儷新移民學校」是第一個歡迎新移民兒童來到美國的人，學生可以在此獲得學業和個人支持，以確保他們日後能適應在全英語環境中讀書。

然而，鄺麗莎也指出，該校學生目前享受不到學區內其他學校享有的大型和全面的計畫與服務，因此，她想看看學校搬遷後會有什麼改變，認為這並非不可行。

學區總監韋恩（Matt Wayne）原本計畫將「李孟賢伉儷新移民學校」遷到派克小學（Parker Elementary），但在教職員和社區人士抱怨沒有參與決策後，取消了這一計畫。目前最新的可能是遷往附近的Lau小學，但還不清楚是否與Lau小學共同存在，或是併入Lau小學。