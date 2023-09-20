灣區2縣 重啟醫療院所員工口罩令

蘇諾瑪縣宣布重啟醫療院所員工口罩令。（示意圖，Getty Images）

灣區 蘇諾瑪縣 (Sonoma County) 與康曲柯士達縣 (Contra Costa County)19日發布公共衛生命令，要求醫院醫護員工照顧病患時必須戴上口罩 。灣區兩縣恢復醫院員工戴口罩規定，主因為呼吸道傳染病如新冠病毒、流行性感冒，以及呼吸道融合病毒 (RSV) 感染率飆高所致。

蘇諾瑪與康曲柯士達兩縣縣府規定，從今年11月到明年4月呼吸道病菌傳染期間，醫院員工必須遵守這項戴口罩規定。根據兩縣衛生局，隨著季節轉變，醫院員工感染呼吸道病毒請假人數急劇增加。

根據報導，蘇諾瑪與康曲柯士達發布戴口罩令之後，灣區其他縣府將會跟上。蘇諾瑪代理衛生局長史密斯醫師 (Dr. Karen Smith) 說，每年秋冬之際到隔年春天，都會出現流行性感冒，以及其他呼吸道病毒滋長情形，現在又加上新冠肺炎 。

史密斯醫師強調，呼吸道病毒往往危害抵抗力較差社群健康，包括幼童、孕婦、長者、或者慢性病患者等。因此有必要保護醫院與聚集場所民眾健康安全。她說，醫療保健與群眾聚合場所的工作員工容易感染呼吸道病毒，傳染給同事或客戶，因此必須特加提防。

加州州府與各縣衛生所今年4月取消戴口罩規定之後，灣區首度出現戴口罩規定。根據州府公共衛生署規定，各地可自行決定是否要求民眾戴口罩。

聖他羅莎(Santa Rosa)凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)今年8月由於地方新冠肺炎患者人數劇增，要求醫院、診所、手術房、透析中心、護士房，以及病房內的醫護與工作員工都必須戴口罩，然而病人與探訪病人民眾無需強制戴口罩。此外聖塔羅莎縣府並未要求監獄與遊民收容所內民眾必須戴口罩。

加州新冠疫情夏秋之際開始惡化，8月間感染新冠肺炎住院人數增加24%。蘇諾瑪縣新冠病患人數劇增44%，康曲柯士達縣病患亦大幅增加。

康曲柯士達衛生局長羅斯 (Anna Roth) 說，情況確實開始惡化了。她對縣議會官員說，衛生所仍能應付，雖然病床需求量增加，縣內醫院仍能提供足夠病床。

聖他克拉拉縣先前亦發布同樣規定，要求11月1日至3月1日呼吸道病毒季節醫院診所內的員工、病患，以及前往醫院探望病患民眾必須戴口罩；舊金山則要求醫院員工整年都必須戴口罩，病患與探望病患民眾可得豁免。