我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

灣區2縣 重啟醫療院所員工口罩令

編譯組╱灣區綜合電
蘇諾瑪縣宣布重啟醫療院所員工口罩令。（示意圖，Getty Images）
蘇諾瑪縣宣布重啟醫療院所員工口罩令。（示意圖，Getty Images）

灣區蘇諾瑪縣 (Sonoma County) 與康曲柯士達縣 (Contra Costa County)19日發布公共衛生命令，要求醫院醫護員工照顧病患時必須戴上口罩。灣區兩縣恢復醫院員工戴口罩規定，主因為呼吸道傳染病如新冠病毒、流行性感冒，以及呼吸道融合病毒 (RSV) 感染率飆高所致。

蘇諾瑪與康曲柯士達兩縣縣府規定，從今年11月到明年4月呼吸道病菌傳染期間，醫院員工必須遵守這項戴口罩規定。根據兩縣衛生局，隨著季節轉變，醫院員工感染呼吸道病毒請假人數急劇增加。

根據報導，蘇諾瑪與康曲柯士達發布戴口罩令之後，灣區其他縣府將會跟上。蘇諾瑪代理衛生局長史密斯醫師 (Dr. Karen Smith) 說，每年秋冬之際到隔年春天，都會出現流行性感冒，以及其他呼吸道病毒滋長情形，現在又加上新冠肺炎

史密斯醫師強調，呼吸道病毒往往危害抵抗力較差社群健康，包括幼童、孕婦、長者、或者慢性病患者等。因此有必要保護醫院與聚集場所民眾健康安全。她說，醫療保健與群眾聚合場所的工作員工容易感染呼吸道病毒，傳染給同事或客戶，因此必須特加提防。

加州州府與各縣衛生所今年4月取消戴口罩規定之後，灣區首度出現戴口罩規定。根據州府公共衛生署規定，各地可自行決定是否要求民眾戴口罩。

聖他羅莎(Santa Rosa)凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)今年8月由於地方新冠肺炎患者人數劇增，要求醫院、診所、手術房、透析中心、護士房，以及病房內的醫護與工作員工都必須戴口罩，然而病人與探訪病人民眾無需強制戴口罩。此外聖塔羅莎縣府並未要求監獄與遊民收容所內民眾必須戴口罩。

加州新冠疫情夏秋之際開始惡化，8月間感染新冠肺炎住院人數增加24%。蘇諾瑪縣新冠病患人數劇增44%，康曲柯士達縣病患亦大幅增加。

康曲柯士達衛生局長羅斯 (Anna Roth) 說，情況確實開始惡化了。她對縣議會官員說，衛生所仍能應付，雖然病床需求量增加，縣內醫院仍能提供足夠病床。

聖他克拉拉縣先前亦發布同樣規定，要求11月1日至3月1日呼吸道病毒季節醫院診所內的員工、病患，以及前往醫院探望病患民眾必須戴口罩；舊金山則要求醫院員工整年都必須戴口罩，病患與探望病患民眾可得豁免。

口罩 灣區 新冠肺炎

上一則

金山華埠公校僅11學生 面臨合併

下一則

王菁儀任金山交響樂團合唱團總監 首位亞裔女性

延伸閱讀

阻激烈言論 聯邦檢察官要求法院頒布命令讓川普噤聲

阻激烈言論 聯邦檢察官要求法院頒布命令讓川普噤聲
特別檢察官要求法院頒噤聲令 川普怒嗆：拜登狡猾無能

特別檢察官要求法院頒噤聲令 川普怒嗆：拜登狡猾無能
川普煽動性語言恐影響審判 特檢聲請「言論禁制令」

川普煽動性語言恐影響審判 特檢聲請「言論禁制令」
美前8月23場極端氣候災難 預料年底前還更多

美前8月23場極端氣候災難 預料年底前還更多
遭起訴後一個月 史密斯持續調查川普不法行為

遭起訴後一個月 史密斯持續調查川普不法行為

熱門新聞

顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

2023-09-15 21:15
入秋以來，南灣各市有關入室盜竊和竊車的報導不絕於耳。圖為桑尼維爾警車。（本報檔案照）

怪事 偷車賊闖入矽谷華裔人家 拿現金跪求別報警

2023-09-12 20:18
加州房價中位數創15個月新高，市場上房屋持續短缺，是房價升溫的原因。(Getty Images)

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

2023-09-19 00:48
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

2023-09-12 02:20
灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近年來最大跌幅。（Getty Images）

灣區8月房租見27個月來最大跌幅 金山都會區降4.3%

2023-09-18 13:42

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現