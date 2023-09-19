防青少年濫用芬太尼 遺屬促州長簽署「美拉尼法」

州參議員柯提斯表示，這項SB10法案將保護加州數百萬青少年。（取自柯提斯Facebook網頁）

加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）18日連同聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）、聖縣學區總監德萬（Mary Ann Dewan）、聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）一起慶祝被稱為「美拉尼法」（Melanie's Law）的SB10法案立法通過。法案以15歲少女美拉尼（Melanie Ramos）命名。她因過量吸食芬太尼死在自己位於好萊塢的高中學校洗手間裡。美拉尼的母親也出席昨天活動。

目前，加州每五個死亡的年輕人中就有一人是死於芬太尼。在聖他克拉拉縣，近年來芬太尼致死事件增長了863%。SB10法案致力於通過預防、響應和提高認知，來防止青少年濫用芬太尼。法案要求加州的所有公立學校透過「全面學校安全計畫（Comprehensive School Safety Plan）」，對員工進行止痛類藥物濫用預防和急救響應的培訓。

2021年9月至2022年9月，加州有5942人因攝入芬太尼死亡，占所有此類藥物相關死亡的86%。（取自聯邦藥物與毒品執法管理局DEA網站）

此外，法案還在加州範圍內構建安全網，確保所有的學生和成人都了解青少年接觸芬太尼不斷增加的風險，同時也保證他們有必要的資源來預防和處理芬太尼中毒及濫用。

「芬太尼在加州很多地方毀掉了一些家庭的生活。但是今天我們說，『不要再多一個。』SB10法案要求學校必須培訓所有的員工如何防止和處理芬太尼過量」，柯提斯說，「這項法律將保護加州數百萬青少年。就算我們只防止了一起過量致死事件的發生，我們的努力也是值得的。」

美拉尼母親：沒有一個母親應該經歷我的心痛

佩雷斯（Elena Perez）是美拉尼的母親。她說：「沒有一個母親應該經歷我所經歷的心痛，美拉尼的死本來是可以預防的。我女兒留下的遺產就是在加州拯救更多的生命，我要求州長簽署SB10法案。」

聖縣學監縣德萬說：「超過1500箱的可救命止痛片解藥Narcan，已經分發到了聖他克拉拉縣的學校。在SB10法案的幫助下，我們要確保每所中學都有足夠的知識和工具來教育 學生正確理解芬太尼，同時如果必要的話，挽救正在濫用芬太尼的學生。」

「加州各縣應該繼續在各方面提升防控芬太尼危機的服務和資源。在演唱會現場、酒吧、餐館還有通過郵寄方式分發更多的Narcan；為青少年量身訂製符合他們理解方式和能力的預防和教育活動；培訓更多有毒品 防止和成癮治療經驗的醫師」，縣議員查維茲說。她同時也是「芬太尼工作小組」聯合主席。

「我們和其他被芬太尼影響的社區沒有不同。我們看到了濫用和死亡人數的激增，尤其是青少年」，聖他克拉拉縣地檢長羅森說，「地檢長辦公室會一如既往地積極起訴毒販，在合適時候做出謀殺指控。希望我們能和其他飽受這一毒品摧殘的社區不同。我們對受害者和他們的家庭負有這項義務。」

「只要有正確的工具和資源，我們就可以結束加州的芬太尼危機。SB10可以在策略、資源和意識方面賦能學校，防止濫用致死的發生」，「加州成癮項目和執業者協會」代表達利（Sherry Daley）說。

SB10法案還得到了加州教育廳長瑟爾蒙（Tony Thurmond）、加州教師聯合會、聖他克拉拉校董協會，洛杉磯縣教育辦公室、加州人權自由聯合會以及加州學校護士聯合會等支持。