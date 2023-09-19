防青少年濫用芬太尼 遺屬促州長簽署「美拉尼法」
加州參議員柯提斯（Dave Cortese）18日連同聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）、聖縣學區總監德萬（Mary Ann Dewan）、聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）一起慶祝被稱為「美拉尼法」（Melanie's Law）的SB10法案立法通過。法案以15歲少女美拉尼（Melanie Ramos）命名。她因過量吸食芬太尼死在自己位於好萊塢的高中學校洗手間裡。美拉尼的母親也出席昨天活動。
目前，加州每五個死亡的年輕人中就有一人是死於芬太尼。在聖他克拉拉縣，近年來芬太尼致死事件增長了863%。SB10法案致力於通過預防、響應和提高認知，來防止青少年濫用芬太尼。法案要求加州的所有公立學校透過「全面學校安全計畫（Comprehensive School Safety Plan）」，對員工進行止痛類藥物濫用預防和急救響應的培訓。
此外，法案還在加州範圍內構建安全網，確保所有的學生和成人都了解青少年接觸芬太尼不斷增加的風險，同時也保證他們有必要的資源來預防和處理芬太尼中毒及濫用。
「芬太尼在加州很多地方毀掉了一些家庭的生活。但是今天我們說，『不要再多一個。』SB10法案要求學校必須培訓所有的員工如何防止和處理芬太尼過量」，柯提斯說，「這項法律將保護加州數百萬青少年。就算我們只防止了一起過量致死事件的發生，我們的努力也是值得的。」
美拉尼母親：沒有一個母親應該經歷我的心痛
佩雷斯（Elena Perez）是美拉尼的母親。她說：「沒有一個母親應該經歷我所經歷的心痛，美拉尼的死本來是可以預防的。我女兒留下的遺產就是在加州拯救更多的生命，我要求州長簽署SB10法案。」
聖縣學監縣德萬說：「超過1500箱的可救命止痛片解藥Narcan，已經分發到了聖他克拉拉縣的學校。在SB10法案的幫助下，我們要確保每所中學都有足夠的知識和工具來教育學生正確理解芬太尼，同時如果必要的話，挽救正在濫用芬太尼的學生。」
「加州各縣應該繼續在各方面提升防控芬太尼危機的服務和資源。在演唱會現場、酒吧、餐館還有通過郵寄方式分發更多的Narcan；為青少年量身訂製符合他們理解方式和能力的預防和教育活動；培訓更多有毒品防止和成癮治療經驗的醫師」，縣議員查維茲說。她同時也是「芬太尼工作小組」聯合主席。
「我們和其他被芬太尼影響的社區沒有不同。我們看到了濫用和死亡人數的激增，尤其是青少年」，聖他克拉拉縣地檢長羅森說，「地檢長辦公室會一如既往地積極起訴毒販，在合適時候做出謀殺指控。希望我們能和其他飽受這一毒品摧殘的社區不同。我們對受害者和他們的家庭負有這項義務。」
「只要有正確的工具和資源，我們就可以結束加州的芬太尼危機。SB10可以在策略、資源和意識方面賦能學校，防止濫用致死的發生」，「加州成癮項目和執業者協會」代表達利（Sherry Daley）說。
SB10法案還得到了加州教育廳長瑟爾蒙（Tony Thurmond）、加州教師聯合會、聖他克拉拉校董協會，洛杉磯縣教育辦公室、加州人權自由聯合會以及加州學校護士聯合會等支持。
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