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為屋崙前警長「平反」 仲裁員：應撤銷懲戒

編譯組／屋崙18日電
獨立仲裁員認為，應該撤銷市府對前屋崙警長阿姆斯壯的懲戒，並刪除紀錄。（美聯社）
獨立仲裁員認為，應該撤銷市府對前屋崙警長阿姆斯壯的懲戒，並刪除紀錄。（美聯社）

一名獨立仲裁員對前屋崙警局局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）就其2月被市府解雇一事採取支持立場，但沒有建議市府應該讓他復職，而是建議阿姆斯壯和市府進行談判。

舊金山紀事報指出，仲裁員里維拉（Maria Rivera）是加州上訴法院的退休法官，在屋崙市長盛桃（Sheng Thao）2月解雇阿姆斯壯後，她被指派針對此事提出不具約束力的建議（nonbinding recommendations）。

今年初，一份獨立報告稱阿姆斯壯違反警局規定，錯誤處理警員的不當行為案件。阿姆斯壯因此於2月遭盛桃停職，後來又被解雇。

阿姆斯壯一直聲稱自己是被不公平解雇，7月更對市府提出法律訴訟，稱盛桃及其他市府領導人是因為他批評聯邦指派的警局監督員，所以對他進行報復。

然而，阿姆斯壯9月18日舉行記者會時表示，他對是否讓他官復原職採取「開放」態度。阿姆斯壯的律師辛格（Sam Singer）稱，里維拉提出的建議，讓阿姆斯壯獲得「平反」。

紀事報表示，里維拉在這份長達51頁的仲裁報告中，立場傾向支持阿姆斯壯，認為「對阿姆斯壯警長實施的懲戒應該被撤銷，並從人事紀錄中刪除」。但里維拉拒絕就是否應該讓阿姆斯壯復職一事發表意見，僅表示這個問題應該由市府與阿姆斯壯進行談判，而不是進行漫長的訴訟。她在報告中寫道：「雙方應該以談判方式討論解決這一爭端的可行性，包括復職的可能性。」

不過，屋崙市府發言人18日表示，盛桃不會與阿姆斯壯進行談判。根據加州法律，仲裁者建議並不具約束力，市府也沒有遵守的義務。

盛桃上周告訴紀事報，她不後悔對阿姆斯壯採取的行動，他們目前正在尋找一位能專注於改革、確保警局能脫離監管的新警長。屋崙警察委員會（Police Commission）計畫在10月中旬之前提交新警長候選名單。盛桃表示，若警察委員會未能在年底前提出新警長候選名單，她將宣布屋崙進入緊急狀態，因為新警長一職已懸空太久。

紀事報指出，20多年來，屋崙警局一直接受聯邦監管，在阿姆斯壯任內，警局在法院規定的52項目標上有所進步。

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