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灣區25萬員工去年重返辦公室 舊金山、聖縣最多

編譯組／灣區18日電
新人口普查數據顯示，灣區去年有超過25萬居民重回辦公室上班。 （美聯社）
新人口普查數據顯示，灣區去年有超過25萬居民重回辦公室上班。 （美聯社）

據信使報（Mercury News）報導，灣區新聞集團（Bay Area News Group）對最新發布的人口普查數據進行分析後發現，隨著灣區各公司對疫情時期的遠程工作政策進行全面改革，去年有超過25萬灣區居民重返辦公室和其他工作場所。

去年，83萬6000居民表示，他們通常遠程辦公，低於2021年的35%。盡管比例有所下降，但2022年在家工作的人數仍是疫情前幾年的四倍多，當時只有6%的工人主要是遠程工作。

2022年，獨自駕車上班的人數是在家上班人數的兩倍。而在三年前，即疫情爆發前，僅有20 萬人主要在家工作，超過200萬人獨自駕車上班。

在COVID-19的限制被完全取消後不久，許多本地公司，包括最初引領遠程工作轉變的科技巨頭，就開始尋求與員工進行更多的互動，並開始要求他們每周至少有幾天到公司上班。

人口普查數據顯示，在灣區核心五縣中，技術重鎮舊金山和聖他克拉拉縣去年的遠程員工比例下降幅度最大。舊金山的遠程勞動力比例從46%下降到33%，聖他克拉拉縣從36%下降到 25%。

數據顯示，隨著越來越多的人開始通勤，灣區工人乘坐公共交通的比例翻了一番，從3%上升到6%。但這一比例仍不及疫情前15%的一半。乘客數量不足是州立法者在6月份同意向當地公交機構提供30億元救助的主要原因。但如果乘客數量不能繼續改善，票價上調和服務削減仍有可能發生。

儘管最近通勤人數有所增加，但進入辦公室的人數減少對灣區最大的市中心打擊最大，使辦公室空置率保持在歷史高位，並引發經濟的「厄運循環」： 許多員工繼續待在家裡，辦公樓依然空置；曾經為市中心工人提供服務的商店和餐館繼續關門歇業；房產稅和銷售稅隨之暴跌；城市被迫削減基本服務，無法解決無家可歸者和犯罪問題，導致更多的人避開城市中心。惡性循環，生生不息。

為了避免這種命運，城市領導者們正在想方設法將市中心從許多人主要來工作的地方轉變為他們希望居住和消磨閒暇時間的地方。這包括努力將辦公樓改造成公寓，並可能將空置的商業空間改造成博物館、娛樂中心甚至體育場館。

灣區 疫情 自駕車

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