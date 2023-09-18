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灣區8月房租見27個月來最大跌幅 金山都會區降4.3%

編譯組／灣區17日電
灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近年來最大跌幅。（Getty Images）
灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近年來最大跌幅。（Getty Images）

租房網站ApartmentList.com最新資訊顯示，灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近27個月來最大跌幅。與去年同期相較，舊金山—屋崙—柏克萊都會區今年8月跌幅達4.3%。南灣矽谷聖荷西—桑尼維爾—聖他克拉拉都會區跌幅為3.1%。就整個加州而言，今年8月跌幅為2.4%。

舊金山都會區市單臥房公寓中間月租金為1892元，比去年下跌4.3%，月租費負擔減少81元左右，大約是一般人一個星期的食品雜貨費。

根據統計，舊金山都會區月租已連續下跌七個月。聖荷西都會區月租則連續下跌三個月。新冠疫情前，灣區各地房租經常保持上漲現象，直到2020年春季疫情來襲，各地全面封鎖才出現下落。2021年秋季隨著物價上漲，灣區房租開始又有回漲趨勢。

以下是灣區各縣8月房租情況：

康曲柯士達縣：今年8月中間月租2025元，比去年同期下跌4.9%，空屋率5.5%，一年前空屋率為3.9%。

阿拉米達縣：今年8月中間月租2068元，比去年同期下跌4.5%，空屋率6.2%，一年前空屋率為5.1%。

舊金山縣：今年8月中間月租2207元，比去年同期下跌4.3%，空屋率5.2%，一年前空屋率為5%。

聖馬刁縣：今年8月中間月租為2478元，比一年前下跌3.6%。空屋率5.1%，一年前空屋率為4.4%。

聖他克拉拉縣：今年8月中間月租為2560元，比去年同期下跌3.1%，空屋率5.3%，一年前空屋率為4.2%。

柏克萊財產所有人協會執行主任顧爾伯拉森(Krista Gulbransen)表示，房租下跌主要因素是市場出租屋增加所致。

房客選擇機會增加，相對而言房東就必須調適這種情況，為了順利租出房屋，有些房東甚至降低租金，吸引房客，房屋比較老舊的房東也重新修建公寓，吸引租客。

然而聖他克拉拉縣倡導可負擔住屋聯絡網總裁培理(Sandy Perry)說，對許多低收入房客而言，房租稍微下跌無濟於事。她說，房租仍然非常高，許多民眾實在付不起，短時間的輕微漲跌實在無濟於事。

據報導，2020年間，大約一半灣區居民的房租占其三分之一收入。根據聯邦政府分析，所繳房租達三分之一以上為「房租負擔」承受者。為改善目前情況，有州議員提案將一些公共建築改建成為可負擔住屋，提供給中、低收入民眾。

ApartmentList.com房租分析師瓦諾克 (Rob Warnock)稱，未來幾個月，灣區房租可能持續下降，因為根據過去經驗，秋、冬兩季找房子的房客數量將減少，因此房租可能會持續降低。

灣區各縣今年8月房租及空屋率概況(資料來源：租房網站ApartmentList....
灣區各縣今年8月房租及空屋率概況(資料來源：租房網站ApartmentList.com)

灣區 舊金山 低收入

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