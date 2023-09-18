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華埠商戶遭亂扔垃圾 促修法懲處

記者王子涵／舊金山報導
金山華埠亂扔垃圾現象屢禁不止。突然出現在街角的垃圾卻也成為「華埠風景」的一部分。（記者王子涵╱攝影）
金山華埠亂扔垃圾現象屢禁不止。突然出現在街角的垃圾卻也成為「華埠風景」的一部分。（記者王子涵╱攝影）

亂扔垃圾、違法傾倒等亂象在舊金山華埠屢禁不止，不少商業主對此既頭疼也無奈。隨著市中心經濟、旅遊業復甦，越來越多的遊客和旅遊團出現在華埠。在品嘗美食穿街走巷的同時，突然出現在街角的垃圾，卻也成為「華埠風景」的一部分。

華埠多數小商業在下午6時前便打烊，垃圾桶會放置在店面前等待垃圾公司收集。然而一些店主發現，員工下班後，垃圾箱會被人扔進新的垃圾，一些裝不下的垃圾甚至直接遺留在垃圾箱外。起初人們認為這是遊民所為，然而借助監控攝像才發現，原來是某些同樣在華埠居住、經營小商業的華人所為。

店主Amanda表示，自己的餐廳在過去幾個月內成為垃圾亂象受害者。「已經收到工務局的多張罰單，垃圾公司的收款單每月也要多出100多元，損失巨大。」Amanda說，「大家都是在華埠居住和做生意的，都是一家人，不敢相信有人一而再，再而三地把垃圾倒入別人的垃圾桶。這是非常自私自利的行為。」

垃圾回收對於小商業來說是一筆不小的開支。在規定垃圾份額之外，每三四個紙箱就要多付二、三十元。為節省開支，一些商家主動降低垃圾回收的頻率。相比正常門店一周回收五次至六次，他們只要求回收一次，而多出來的垃圾就扔進別人的垃圾箱。

Amanda希望，工務局和垃圾公司的規則能夠更加健全，對違法傾倒垃圾的人進行追責和處罰。她曾保留下視頻和圖片證據，交給工務局和垃圾公司，以免除罰單。「我們有嘗試申訴。但次數多了，自然也不會被相信。」

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙說：「見到如此惡劣行為，真正可恥。」他正在積極將真實情況向工務局和垃圾公司反映，並鼓勵商家向工務局舉報。

他表示，華埠是大家的。將自己的垃圾棄置別人的店前，這些自私自利行為不可以放過，應該受到懲罰。

Amanda說：「如果每一個商戶能管好自己門前的垃圾衛生，華埠會有另一番景象的。」

金山華埠亂扔垃圾現象屢禁不止。突然出現在街角的垃圾卻也成為「華埠風景」的一部分。...
金山華埠亂扔垃圾現象屢禁不止。突然出現在街角的垃圾卻也成為「華埠風景」的一部分。（記者王子涵╱攝影）

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