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新版新冠疫苗最早本周交付 金山衛生局籲民眾接種

記者劉先進／舊金山報導
舊金山公共衛生局表示，舊金山所有六個月及以上的居民都應按照疾控中心的建議接種疫苗。（記者劉先進／翻攝）
舊金山公共衛生局表示，舊金山所有六個月及以上的居民都應按照疾控中心的建議接種疫苗。（記者劉先進／翻攝）

舊金山公共衛生局宣布，美國食品藥物管理局（FDA）批准並授權輝瑞生物技術公司（PfizerBioNTech）和Moderna公司生產更新版新冠疫苗後，舊金山所有六個月及以上的居民都應按照疾控中心（CDC）的建議接種疫苗。預計新疫苗最早將於本周開始交付。

金山衛生官員菲利普（Susan Philip）說，新版新冠疫苗提供了針對當前變種引起的嚴重疾病的最佳保護，將成為幫助舊金山人保持健康的重要工具，市民可以在他們的優秀紀錄基礎上，接種這些更新的疫苗。

金山衛生局說，呼籲所有六個月及以上的舊金山市民，在今年秋季接種新冠和流感疫苗，兩種疫苗可以在同一時間接種。此外，也建議每個季節都接種流感疫苗。

疫苗在預防嚴重疾病和死亡方面仍然非常有效，而新的新冠疫苗則能針對流行的亞變種提供最佳保護。如果在過去兩個月中沒有接種過新冠疫苗，建議接種新版本。這些疫苗尤其有助於保護那些最有可能患上嚴重流感或新冠並發症的人群，如老年人、吸菸者或患有哮喘、糖尿病或心臟病等慢性疾病的人。接種疫苗還能降低可能導致症狀延長的長新冠風險。

疫苗於周末在醫療服務提供商、藥店和診所供應。市民通過衛生局附屬站點網路，為沒有醫療保險或在接種疫苗方面面臨障礙的個人提供接種服務。舊金山公共衛生中心的社區站點，將在近期開始提供新冠和流感疫苗接種。

流感疫苗 舊金山 醫療保險

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