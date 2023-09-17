金山日落區辦台灣夜市 人潮湧

首場舊金山日落區夜市15日晚上登場，洶湧人潮擠爆三個街區。（舊金山經文處提供）

靈感來自台灣夜市的首場舊金山 日落區夜市15日晚上登場，吸引了成千上萬的民眾前來朝聖，擠爆三個街區。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，15日晚上的日落區夜市一共有約70個攤位和商店共同參與，夜市範圍從20街一直延伸到23街，每個角落都充滿了新體驗，除了各式各樣的美食之外，還有許多表演。

代表日落區的舊金山市議員殷嘉立說（Joel Engardio）：「這個結果超出了預期，我們看到成千上萬的民眾走出來同樂，說明他們多麼希望重新回到街頭，創造最棒的舊金山。」

對有子女的家長來說，這是一個可以在天黑後帶孩子參加活動的難得機會。

帶著一歲半孩子前來的居民阿金（Annie Akin）說：「傍晚5時以後有除了餐廳以外的地方可以來，真是太好了。我很開心他喜歡吃這些東西。」

這項活動也大大刺激了許多當地店家的生意，幾乎每家店的門口都有人排隊。

毛艾（Fili Mauai）是一名個人藝術家，他將自己的畫作製成別針、鑰匙圈和貼紙出售。他說，他參加過灣區 各個地區的手工藝品街會，但與日落區夜市的客流量相比，根本是小巫見大巫。

殷嘉立去年與台裔丈夫許總雲（Lionel Hsu）前往台灣，萌生了在日落區開設夜市的想法。他表示，日落區夜市商販的多元性反映出日落區的本質。

殷嘉立在夜市致辭時說：「人們一直問我，為什麼這麼愛舊金山。我說，因為這是一個非常獨特的地方，非常包容，每個人都可以稱它為家。對我來說，家就是晚上有燈、有食物的地方，夜市正是如此。」

殷嘉立表示，夜市這次的成功為日落區和整個舊金山未來的夜市活動奠下了基礎。他希望從明年起，日落區可以每個月在不同的地點舉辦夜市。不過，根據這次的經驗，他知道以後必須招攬更多商販、提供更多美食，才有辦法滿足這麼多人。