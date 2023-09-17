經文處攤位遊戲 宣傳台灣節慶

舊金山市首次舉辦夜市活動，經文處觀光組攤位被民眾擠爆，不少大人、小孩都跑來玩遊戲。（經文處提供）

舊金山 市首次舉辦夜市活動，駐舊金山台北經濟文化辦事處也不缺席，用行動力挺台灣女婿殷嘉立，經文處觀光 組攤位被民眾擠爆，不少大人、小孩都跑來玩遊戲，也有主流人士詢問到台灣學中文資訊，熱鬧滾滾。

經文處觀光組副主任洪幸慈說，攤位有結合台灣燈會小提燈和夜市熱門套圈圈遊戲，讓民眾從遊戲中學習台灣節慶和12生肖，另也設有台灣旅遊諮詢專區，不少主流民眾表示計畫到台灣旅遊，開心得知「遊台灣．金福氣」抽獎活動到2025年6月底，可以在台灣騎單車、享受美食，許多人興奮地說將在10、11月到台灣旅遊。

也有不少曾到台灣學習中文的主流人士，特別前來攤位致意，表達他們對台灣的喜愛與美好回憶。主流民眾孟默修(Mathew)就在現場寫下他在台灣學習成果，也有不少目前在大學就讀的學生現場洽詢教育 組，有關中文學習獎學金。