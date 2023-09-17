安老長壽百萬遊行 長者同樂

安老自助處長壽百萬遊行同樂日16日在舊金山舉行。（僑社記者謝潤琴 ／攝影）

老喜身猶健，閑知興更添。安老自助處長壽百萬遊行同樂日，16日在舊金山 舉行。

安老自助處行政總裁鍾月娟，舊金山市議長佩斯金，市議員陳詩敏，縣警長宮本保羅，金山警局助理警長拉薩（David Lazar），警局華埠 中央分局局長金拓漢（Jahan Eric Kim），州眾議員丁右立助理伍玉珍，支持安樂居提供服務的步行、跑步、騎行賞月健身 籌款活動（WalkRunRide2Moon）籌委會聯合主席李藝雯，贊助商Waymo公共關係負責人卡門（Rachel Kamen），順德行安堂副主席黎鐵，董事何啟明，中華總商會監事長劉運方等出席活動。

鍾月娟表示，安老自助處長壽百萬遊行同樂日至今舉行37屆，非常神奇。沒有每個工作人員、長者和家人，所有捐贈者的支持和幫助，不可能完成此次活動。佩斯金說，他參加了安樂居22次的長壽百萬遊行活動，安樂居匯集所有服務，這些服務對長者非常重要。希望長者結束運動後，身心健康，讓社區更加繁榮。陳詩敏說，希望參與者步行健康，身體健康。宮本保羅表示，到場人數如此之多，讓人感歎。很高興看到大家的持續支持和參與活動，也很期待與大家一起走出去，走遍整個社區。