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舊金山─聖馬刁大量工作流失 灣區8月就業率明顯放緩

編譯組／綜合報導
北加灣區8月就業率放緩明顯。智庫「矽谷聯合投資」總裁漢考克表示，灣區是科技業密集經濟地區，總是有起有落。(Getty Images)
北加灣區8月就業率放緩明顯。智庫「矽谷聯合投資」總裁漢考克表示，灣區是科技業密集經濟地區，總是有起有落。(Getty Images)

儘管灣區8月增加數千個工作職位，但跡象顯示，本地經濟引擎已開始衰退。加州就業發展部門報告指出，灣區九個縣上月新增3000個就業機會，動量主要來自東灣就業強勁增長，抵銷了舊金山─聖馬刁地區大量工作流失與南灣少量職位減少。

「聖荷西信使報」報導，一些關鍵基準數據顯示，灣區創業就業速度不如往常。前加州就業發展局主任伯尼克(Michael Bernick)表示，自2022年與2023年第一季度以來，全加州與灣區就業增長速度已明顯放緩，並將持續緩慢。

東灣今年8月增加3500個工作，於此同時，舊金山-聖馬刁都會區減少1200個工作。根據最新州就業報告，南灣地區則流失500個職位。

一個月前，加州當局最初預估灣區7月新增3900個工作。然而，根據15日發布最新報告，修正為該地區流失700個工作。EDD報告指出，全加州8月份增加2萬3100個工作，與上月相較，失業率持平為4.6%。

經濟學家警示，新冠病毒疫情爆發期間，大範圍商業倒閉，政府為支撐經濟進行紓困，這些努力所發揮的影響，可能正開始消退。伯尼克指出，過去兩年，聯邦與州府支出與疫情期間累積消費者儲蓄，推動了就業成長，然而，政府紓困支出正在削減，消費者儲蓄也正在耗盡。

信使報指出，儘管就業情況可能逐月波動，但針對最近一年就業增長速度分析，灣區與加州就業增長速度明顯放緩，甚至未來可能出現大量失業情況。截至今年8月的一年時間內，灣區平均每月增加7600個工作。但根據EDD季節性調整數據分析，6月、7月與8月的最近3個月中，灣區平均每月只增加4000個工作。

總部位在聖荷西的智庫「矽谷聯合投資」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)表示，灣區是科技業密集經濟地區，總是有起落。重要的是牢記，儘管大規模裁員，灣區過去一年實際上增加了就業機會。

截至今年8月的一年之內，南灣平均每月增加1900個工作，但最近3個月，南灣平均僅增加1000個工作。不過，東灣是近年來的灣區持續亮點。截至8月的一年內，阿拉米達縣─康曲柯士達縣地區平均每月增加2500個職位；最近3個月，東灣平均每月增加3200個工作。

就業 灣區 加州

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