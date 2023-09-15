聯邦已授權 COVID新疫苗 灣區獲准開打

新新冠疫苗灣區開打，連鎖藥房和診所提供接種服務。（美聯社）

據「舊金山 紀事報」報導，灣區藥房和醫療保健提供商正在為新批准的COVID-19疫苗提供預約服務，該疫苗已於本周獲得聯邦授權。

連鎖藥房華格林（Walgreens）和CVS已經開放了首批疫苗劑量的預約，預計所有地點都將在下周之前備足疫苗。灣區衛生部門預計將在本周末收到運往縣級診所的疫苗。

莫德納藥廠（Moderna）和輝瑞藥廠（Pfizer）最近授權生產的COVID-19疫苗可供六個月及以上年齡人士接種，無論其疫苗接種狀況如何。在接種流感疫苗 和RSV疫苗的同時接種這些mRNA疫苗是安全的。

舊金山衛生官員菲利普（Susan Philip）在一份聲明中說：「新的COVID-19疫苗為預防當前變種引起的嚴重疾病提供了最佳保護，將成為幫助舊金山人保持健康的重要工具。」

華格林通過其網站或致電 1-800-WALGREENS提供預約服務，而CVS則通過其網站或應用程序提供在線預約服務，部分地點還可接受上門預約。

新疫苗不屬於加強劑，而是一種重新配製的疫苗，旨在更好地針對目前流行的冠狀病毒毒株。它特別針對今年早些時候導致大多數感染的Omicron變異株XBB.1.5。雖然該變異株的流行率有所下降，但該疫苗對EG.5和 BA.2.86等較新變異株具有顯著的交叉保護作用，主要用於預防嚴重的COVID-19病例。

由於聯邦政府對COVID-19疫苗的覆蓋範圍已經結束，舊金山衛生局建議個人向其初級保健提供者尋求疫苗接種。不過，社區醫療點將為那些沒有保險 或保險範圍有限的人提供免費疫苗接種。

聯邦疾病防控中心（CDC）的 「橋接計畫」（Bridge Access Program）也將在2024年12月前為無保險和保險不足的成年人提供有限數量的COVID-19疫苗。市售疫苗每劑價格在115元到130元之間。

詳情請訪問政府網站：www.vaccines.gov。加州居民可通過myturn.ca.gov預約。

根據CDC的說法，最近感染過冠狀病毒的人，可以選擇在檢測結果呈陰性的三個月後再接種更新的疫苗，但這並不是一項要求。最近接種過較早的二價強化疫苗的人應在最近一次接種後等待兩個月。

自夏末以來，COVID-19的住院人數一直呈上升趨勢，而接種疫苗或之前感染所產生的免疫力會隨著時間的推移而減弱。大約21%的加州人已經完成了疫苗接種。

還有新的證據表明，接種疫苗可降低「長期新冠」（Long Covid)）的風險，因為在急性感染後，COVID可能會持續數月甚至數年。