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陳詩敏提新法 助租戶提升談判能力

記者劉先進╱舊金山報導
舊金山華裔市議員陳詩敏14日聯合金山住房權利委員會，聯合教育工作者協會和列治文區租戶工會成員，宣布她的立法「居家聯盟 2.0」（Union-at-Home 2.0）。（陳詩敏辦公室供圖）
舊金山華裔市議員陳詩敏14日聯合金山住房權利委員會，聯合教育工作者協會和列治文區租戶工會成員，宣布她的立法「居家聯盟 2.0」（Union-at-Home 2.0）。（陳詩敏辦公室供圖）

舊金山華裔市議員陳詩敏14日聯合金山住房權利委員會、聯合教育工作者協會和列治文區租戶聯盟成員，宣布她的法案「居家聯盟 2.0」（Union-at-Home 2.0）。該法律旨在加強租戶的談判能力，將允許租戶帶聯盟代表進入談判場所，並明確房東真誠談判的義務，以改善雙方之間的溝通，包括為單語種租戶提供翻譯和口譯的時間。

該立法適用於舊金山所有擁有五個或五個以上單元的物業。違反立法的任何部分，可能導致大樓租金下降。立法目前已提交金山市議會規則委員會，將於18日舉行聽證會，如果委員會通過，該法案將提交市議會表決。

舊金山租房者居多，尤其在列治文區，超過60%的居民租房居住，全市範圍內的許多出租單元歸公司房東所有。金山最大的房東之一，Veritas Investments剛剛將擁有的8000多個出租單元中的2100多個單元（75棟公寓樓），出售給另一家公司房東 Ballast Investments。

陳詩敏辦公室說，這些房東企業在租戶支持下獲利，但在2022年通過Union-at-Home法令前，金山租房者幾乎沒有任何追索權。

根據最初的Union-at-Home法令，房東必須允許租戶組織起來，並且必須真誠地與協會進行談判。陳詩敏提出的Union-at-Home 2.0立法，對原有法律進行必要的修訂，以加強租戶的談判能力，比如，允許租戶帶聯盟代表進入談判場所，房東真誠談判的義務也得到了明確，以改善雙方之間的溝通，包括為單語租戶提供翻譯和口譯的時間。

舊金山實施租戶聯盟法令的第一年，至少50棟大樓的租戶成立了租戶協會，租戶協會包括1000多個出租房單元，整個城市的每個市議員轄區都成立了租戶協會，提出了一系列需要協商的問題，包括維修和維修時間表，大型拆遷和建設項目的影響，租金增長和轉嫁，非英語成員的語言障礙，過高的水電費，溝通協議（如供租戶使用的公告欄），從大型投資公司到小業主，不同業主的樓宇都成立了租戶協會。

陳詩敏表示，當天宣導租戶權利，保護租戶免受不公平的租金上漲、不公正的驅逐和來自公司房東的騷擾。「雖然這項立法讓房東和租戶有機會就租約的條款和條件進行真誠的談判，但在舊金山，租戶的權利是沒有商量餘地的。」

舊金山第八大道370號租戶聯盟成員陳震（音譯，Zhen Chen）說，去年居住大樓被賣給了新的管理方，他們發現管理方對維修請求和付款查詢沒有回應，這讓人沮喪，「我們決定自力更生，成立了一個租戶聯盟，並作為一個聯合團體與管理方聯繫。令人驚訝的是，他們幾乎立即做出了回應，問題終於得到解決。非常感謝陳詩敏的補充立法，讓我們在改善居住條件和確保公平待遇方面有更大的發言權。」

陳詩敏辦公室提供的資料說，與上述案例形成鮮明對比的是，在Veritas Investments擁有的一處房產中，租戶們被告知，在一名租戶搬離房產後，導致協會成員低於住戶成員50%的門檻，協會不再有效，陳詩敏的新立法，將彌補這一漏洞，並為已成立的協會提供持續的議價權。

房東 舊金山 租金

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