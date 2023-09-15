多處骨折、血液含冰毒 列治文男嬰餓死 父母互控虐待

列治文市男嬰死亡案證據顯示父母吸毒與暴力虐待罪行。（美聯社）

阿馬里-達恩（Amary Darn）在列治文市一家酒店二樓的房間裡度過了他短暫的一生，他只活了五個星期就死在醫院裡。當局稱，在這五周的時間裡，小阿馬里所遭受的痛苦比大多數成年人一生所遭受的還要多。

當這個新生男孩的父母把他送到醫院時，阿馬里已經渾身長滿了瘡、燒傷和黴菌。他的肋骨、股骨、手腕和頭骨均骨折，血液中含有甲基苯丙胺或冰毒，而他的腸胃中卻什麽都沒有。後來屍檢發現，他不僅營養不良，而且是被餓死的。

據「信使報」報道，現在阿馬里的父母，37歲的達恩（Ray Ray Darn）和30歲的諾辛頓（Marilyn Northington），被提交給了康曲柯士達陪審團，面臨謀殺、襲擊兒童致死和虐待兒童的指控。

在周三（13日）的庭審開始時，檢察官首次披露了阿馬里短暫的一生和2021年2月痛苦死亡的可怕細節，而兩位辯護律師各自將矛頭指向對方被告，父母雙方都把自己描繪成對另一半的虐待行為毫不知情的無助人物。

阿馬里的死因被裁定為虐待、鈍器擊傷、忽視和肺炎導致的他殺，但潛在的死因有很多，每個都可以單獨成立。

在負責起訴此案的地區副檢察官貝爾（Kevin Bell）看來，父母雙方都有責任。他對12名陪審員和4名候補陪審員說：「這個世界上本該愛他、照顧他並確保他安全的兩個人卻背叛了他。他們讓他死了。」

在陳述接近尾聲時，達恩的辯護律師承認他的當事人是一個 「糟糕的父親，」他會把家人留在酒店房間裡吸食海洛因，有時還會用冰毒來抵消海洛因的作用。他說，當達恩把阿馬里送到醫院時，他一直在打瞌睡，在醫生給新生兒做手術時也難以保持清醒。

代理諾辛頓的律師庫魯克（Evan Kuluk）把她描述為「天真、被動、易受影響，」很容易成為達恩 「操縱、控制的對象，不知道她的孩子命懸一線。」

阿馬里在2020年聖誕節 後幾天出生。在1月17日的一次就診中，醫生只說他的體重與他的年齡相比似乎有些偏輕，但對於一個早產兩周的孩子來說，這並沒有什麽好擔心的。1月18日復診時，醫生高興地告訴諾辛頓阿馬里比前一天增加了兩盎司。他們又約了兩周後見面，二人都沒有出現。2021年2月4日，當阿馬里被送往凱瑟醫院時，一切都為時已晚。