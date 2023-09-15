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北加州台大校友合唱團公演

記者江碩涵／灣區報導
北加州台大校友合唱團 （NTUAC-NC）2023年度公演，9月17日下午3時30分在庫比蒂諾Union Church of Cupertino舉行，主題為「坐看雲起時」。（記者江碩涵／攝影）
北加州台大校友合唱團 （NTUAC-NC）2023年度公演，9月17日下午3時30分在庫比蒂諾Union Church of Cupertino舉行，主題為「坐看雲起時」。（記者江碩涵／攝影）

加州台大校友合唱團 （NTUAC-NC）2023年度公演，9月17日下午3時30分在庫比蒂諾Union Church of Cupertino（地址：20900 Steven Creek Blvd., Cupertino CA 95014）舉行，主題為「坐看雲起時」。這也是北加州臺大校友合唱團相隔三年、疫情後首度正式公演。

北加州台大校友合唱團2005年初成立至今已有18年，是海外最早成立的台大校友合唱團。合唱團現有40多名團員，成員涵括1970年代到2010年代畢業的校友及親屬，校友合唱團除了積極參與社區活動及僑界文化活動外，每年一度公開演出，推薦經典曲目及當代新作，為灣區華人提供了一個高品質的合唱藝術平台。

台大校友合唱團每年公演都有新的主題。2022年校友合唱團在經歷了三年疫情的巨大變化後，以「悠悠我思」為主題，首次嘗試戶外演出，在環繞著樹林與綠地的公園裡，以歌聲向大自然表達思緒，得到很多迴響。

今年則是疫情後首次正式公演。公演的主題為「坐看雲起時」。北加州台大校友合唱團指揮方玉山表示，主題語出唐朝詩人王維的詩「終南別業」：「行到水窮處，坐看雲起時。」他表示，今年曲目中，有兩首跟雲有關的歌，包含「讓我們看雲去」以及「浮雲遊子」。

除了「雲」的主題，此詩句以及全詩所表達的意境還包括空靈、大度、懷想、寧靜等意念，與此相關的歌曲有「海的臆想」（思緒放飛、懷想）、「如此愛你」（大度、無限）、「Let There Be Peace on Earth」（平和）、「今山古道」（行到水窮處）、「聽泉」（寧靜）、「木蓮」（懷想）等。

此次公演，音樂總監由方玉山擔任，演唱曲目包括歐洲古典時期的合唱曲、當代（最近50年）的創作合唱曲，也有中外流行音樂和台灣一度盛行的民歌改編的合唱曲，既有經典的合唱曲，也有大家耳熟能詳的近代中英文流行曲，希望透過合唱團優美和諧的和聲，和大家一起領略悠閒自得的意境。

北加州台大校友合唱團表示，演出前15分鐘會以多媒體方式介紹此次音樂會曲目有關的背景知識，歡迎提早入場。公演票價預售票為15元，已全數售罄；現場購票$20元，票數有限。

欲現場購票者，請聯絡台大校友合唱團團長劉文芳312-613-0748，電子信箱[email protected]

台大校友合唱團副團長王美玲408-202-4395，電子信箱[email protected]

演出海報及更多訊息可至北加州台大校友合唱團網站：ntuac.org

今年是疫情後北加州台大校友合唱團首次正式公演，去年則在公園舉行。（北加州台大校友...
今年是疫情後北加州台大校友合唱團首次正式公演，去年則在公園舉行。（北加州台大校友合唱團提供）

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