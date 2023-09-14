我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

紀錄片分享 追憶二戰華人貢獻

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
周敏（左二）在華人歷史紀錄片分享會上，介紹新製作的紀錄片「一英里」。右二為朱感生。（受訪者提供）
周敏（左二）在華人歷史紀錄片分享會上，介紹新製作的紀錄片「一英里」。右二為朱感生。（受訪者提供）

矽谷丁丁電視、矽谷媒體中心、華人歷史頻道攜手華裔紀錄片導演周敏，日前舉辦了華人歷史紀錄片分享會，展示和追憶華人在第二次世界大戰中對美國的貢獻和犧牲。

周敏導演是活躍在舊金山灣區的紀錄片導演。她多年來致力於研究美國華人歷史，製作了多部反映華人在美國的歷史紀錄片。這次她攜新製作的紀錄片「一英里」與觀眾進行交流，並提前播放了另外兩部正在製作的紀錄片「我的58個叔叔」和「生為藍天」的推廣片，激發了現場觀眾極大的興趣。僅可容納百人的丁丁電視演播廳當天湧來了一百多名觀眾。他們大部分來自灣區，也有專程從首府沙加緬度、聖他克魯茲等地趕來的觀眾。

周敏介紹，紀錄片「一英里」是一部紀念加州蒙特瑞灣華人漁村歷史的短紀錄片。她特別把此片敬獻給她只見過一次、也是最後一次的朋友、漁村第五代後人羅金愛（Gerry Low-Sabado）。

大約在1851年，幾艘從中國廣東出發的木船順著太平洋洋流和風力的帶領，飄洋過海來到了北美洲。不幸的是，有一艘船在蒙特瑞灣附近觸礁沉沒。倖存者們上岸後，發現了這裡豐富的鮑魚資源，於是定居下來。隨後，華人漁村漸漸繁盛，開啟了加州的商業捕魚。

然而，不幸的是，1906年5月14日的一場神祕大火，將漁村燒毀殆盡，華人漁民從此逐漸被排擠出蒙特瑞灣的捕漁業。周敏說，這部影片中有華人的血淚史，也有像羅金愛那樣的華人，「帶著善意，去改變人們對華人的刻板印象。」

周敏近年來對華人歷史題材的關注，從19世紀修築中太平洋鐵路的華工，延伸到20世紀經歷戰爭硝煙的華人。她正在製作的兩部紀錄長片，「我的58個叔叔」和「生為藍天」，均是以抗日戰爭為背景的歷史紀錄片。

「我的58個叔叔」以曾經在灣區工作、生活過的女作家李安一家三代尋找二叔李嘉禾的故事為主線，展示了美中兩國以及兩岸三地的志願者，為58位赴美受訓時犧牲的中國空軍尋找家人的滄桑歷程。

紀錄片「生為藍天」則講述了灣區著名的百歲老人朱安琪等華僑飛行員當年英勇回國，參加抗戰的故事。這些飛行員後來大多加入陳納德將軍率領的第14航空大隊下屬的中美混合團，中國老百姓雖然也把他們稱為「飛虎隊」，但這些華裔「飛虎隊員」卻很少為人所知。他們如今在世的已經寥寥無幾。

周敏表示，覺得製作這部紀錄片簡直是一場跟時間的賽跑，她唯恐自己努力不夠，跑不過時間。

在分享會上，圍繞紀錄片「一英里」和「我的58個叔叔」的製作，嘉賓們進行了兩場關於華人歷史的專題討論。漁村第五代後人羅金愛的丈夫Randy Sabado回顧了妻子生前為華人漁村正名而奔波的艱辛。

加拿大籍華裔女作家、「尋找塵封的記憶」一書的作者李安和丈夫專程從溫哥華驅車趕來參加這次分享會。她講述了自己一家三代人為尋找二叔，而付出的種種艱辛甚至生命的代價，呼喚和平。前加州眾議員朱感生也分享他的父親在70多年前，做為中央空軍軍官學校的一名學員，赴美接受飛行訓練的故事。

二戰期間美國「飛虎隊」名聲遠揚，但華裔「飛虎隊員」卻很少為人所知。他們如今在世的...
二戰期間美國「飛虎隊」名聲遠揚，但華裔「飛虎隊員」卻很少為人所知。他們如今在世的已經寥寥無幾。（受訪者提供）

華人 灣區 加州

上一則

自動車取代輪椅 聖荷西機場亮相

下一則

尚在研議 州府暫不禁員工使用Tiktok

延伸閱讀

梁朝偉的眼神

梁朝偉的眼神
「好像從沒謝謝她」梁朝偉奪金獅獎 感性告白劉嘉玲

「好像從沒謝謝她」梁朝偉奪金獅獎 感性告白劉嘉玲
梁朝偉奪獎告白劉嘉玲原因曝光 甜喊「從沒好好謝謝她」

梁朝偉奪獎告白劉嘉玲原因曝光 甜喊「從沒好好謝謝她」
打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字

打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字
「你就是想讓我哭」李安致詞說了什麼 梁朝偉哭到不行

「你就是想讓我哭」李安致詞說了什麼 梁朝偉哭到不行

熱門新聞

台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
入秋以來，南灣各市有關入室盜竊和竊車的報導不絕於耳。圖為桑尼維爾警車。（本報檔案照）

怪事 偷車賊闖入矽谷華裔人家 拿現金跪求別報警

2023-09-12 20:18
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

2023-09-12 02:20
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

2023-09-08 21:12
舊金山房屋賣家的損失，比美國其他任何地方都多。（美聯社）

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍

2023-09-09 02:17
在紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。（受訪者提供）

東方果蠅入侵南灣 後院蔬果只能自家享用

2023-09-11 19:58

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢