紀錄片分享 追憶二戰華人貢獻

周敏（左二）在華人歷史紀錄片分享會上，介紹新製作的紀錄片「一英里」。右二為朱感生。（受訪者提供）

矽谷丁丁電視、矽谷媒體中心、華人 歷史頻道攜手華裔紀錄片導演周敏，日前舉辦了華人歷史紀錄片分享會，展示和追憶華人在第二次世界大戰中對美國的貢獻和犧牲。

周敏導演是活躍在舊金山灣區 的紀錄片導演。她多年來致力於研究美國華人歷史，製作了多部反映華人在美國的歷史紀錄片。這次她攜新製作的紀錄片「一英里」與觀眾進行交流，並提前播放了另外兩部正在製作的紀錄片「我的58個叔叔」和「生為藍天」的推廣片，激發了現場觀眾極大的興趣。僅可容納百人的丁丁電視演播廳當天湧來了一百多名觀眾。他們大部分來自灣區，也有專程從首府沙加緬度、聖他克魯茲等地趕來的觀眾。

周敏介紹，紀錄片「一英里」是一部紀念加州 蒙特瑞灣華人漁村歷史的短紀錄片。她特別把此片敬獻給她只見過一次、也是最後一次的朋友、漁村第五代後人羅金愛（Gerry Low-Sabado）。

大約在1851年，幾艘從中國廣東出發的木船順著太平洋洋流和風力的帶領，飄洋過海來到了北美洲。不幸的是，有一艘船在蒙特瑞灣附近觸礁沉沒。倖存者們上岸後，發現了這裡豐富的鮑魚資源，於是定居下來。隨後，華人漁村漸漸繁盛，開啟了加州的商業捕魚。

然而，不幸的是，1906年5月14日的一場神祕大火，將漁村燒毀殆盡，華人漁民從此逐漸被排擠出蒙特瑞灣的捕漁業。周敏說，這部影片中有華人的血淚史，也有像羅金愛那樣的華人，「帶著善意，去改變人們對華人的刻板印象。」

周敏近年來對華人歷史題材的關注，從19世紀修築中太平洋鐵路的華工，延伸到20世紀經歷戰爭硝煙的華人。她正在製作的兩部紀錄長片，「我的58個叔叔」和「生為藍天」，均是以抗日戰爭為背景的歷史紀錄片。

「我的58個叔叔」以曾經在灣區工作、生活過的女作家李安一家三代尋找二叔李嘉禾的故事為主線，展示了美中兩國以及兩岸三地的志願者，為58位赴美受訓時犧牲的中國空軍尋找家人的滄桑歷程。

紀錄片「生為藍天」則講述了灣區著名的百歲老人朱安琪等華僑飛行員當年英勇回國，參加抗戰的故事。這些飛行員後來大多加入陳納德將軍率領的第14航空大隊下屬的中美混合團，中國老百姓雖然也把他們稱為「飛虎隊」，但這些華裔「飛虎隊員」卻很少為人所知。他們如今在世的已經寥寥無幾。

周敏表示，覺得製作這部紀錄片簡直是一場跟時間的賽跑，她唯恐自己努力不夠，跑不過時間。

在分享會上，圍繞紀錄片「一英里」和「我的58個叔叔」的製作，嘉賓們進行了兩場關於華人歷史的專題討論。漁村第五代後人羅金愛的丈夫Randy Sabado回顧了妻子生前為華人漁村正名而奔波的艱辛。