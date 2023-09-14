聖荷西公共預算 恐年砍千萬元

聖荷西市長馬漢表示，由於已同意為數千名市府雇員大幅加薪，聖荷西今後每年可能必須刪減1000萬元公共服務預算。（美聯社）

為了避免雇員大規模罷工，聖荷西 市府今年夏天同意為數千名雇員大幅加薪。然而，這項措施未來將對聖荷西財務造成那些長期影響，引發了關注。

為雇員加薪迫使聖荷西市議會12日削減了280萬元的公共服務預算 ，儘管不太嚴重，仍使一項聖荷西市府主辦的大型戶外活動失去部分資金。

然而，聖荷西信使報（Mercury News）報導，由於警察與消防員工會準備在未來五年內重新就合約與市府展開談判，加上經濟前景不甚樂觀，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，市府很快將不得不每年削減約1000萬元預算。

馬漢表示，市府已經同意並承諾在未來三年內持續為雇員加薪，這筆支出已成定局，但預算削減幅度還未確定。他指出，預測某些稅金收入將呈下降趨勢，市中心辦公室空置率目前高達26.6%，工會加薪將使聖荷西未來的財務狀況更加拮据。

市議會12日預算削減得最多的是Viva CalleSJ活動，這是每年吸引數萬居民參加的戶外街道派對。目前希望，市府人員能透過籌款的方式籌得活動所需的其餘20萬元經費，以便活動能繼續舉行。其他削減預算的項目還包括刪減公園休閒局（Parks and Recreation）和公務局（Public Works）的經費和人員。

12日的會議對工會加薪舉行首次投票 ，而市長馬漢是唯一反對協議的人。信使報表示，馬漢此舉將使他與工會繼續保持對立的關係。代表聖荷西數十個工會的南灣勞工委員會（South Bay Labor Council）執行董事柯恩（Jean Cohen）在第一時間對馬漢做出抨擊。

柯恩說：「看到馬漢市長再次將領導角色推給議會多數派，並進行煽動，讓公共服務和公平薪酬相互對立，我感到失望，但不意外。」

8月中旬，兩個與聖荷西市府進行談判的工會，贏得了在未來三年內為約4500名市府雇員加薪14.5%到15%的承諾，比6月時談判破裂前市府提出的加薪幅度高出約3%。