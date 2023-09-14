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金山交通罰單8年減97% 議員籲加強執法、警嘆人力不足

編譯組／綜合報導
舊金山開出交通罰單8年來減少97%，市議員呼籲加強執法。然而，舊金山警局表示，目前面臨警員短缺，交通部門人力配置處於「歷史最低水平」。(Getty Images)
舊金山開出交通罰單8年來減少97%，市議員呼籲加強執法。然而，舊金山警局表示，目前面臨警員短缺，交通部門人力配置處於「歷史最低水平」。(Getty Images)

舊金山市議員孟達文(Rafael Mandelman)12日表示，舊金山警局過去8年開出交通罰單減少97%，城市持續面臨道路交通事故挑戰。

「舊金山紀事報」報導，孟達文今年5月發信，要求舊金山警局詳述其所面臨障礙與挑戰，期許舊金山市恢復至2014年交通執法水平，即同年通過「零事故願景」(Vision Zero)政策，目標是至2024年根除城市所有交通死亡事故。信中也要求警局制定計畫，並提供針對五種違規行為的交通罰單，包括最常見交通撞擊與傷亡意外。

孟達文指出，他將於這月底進行聽證會。警局可分享增加實踐交通執法的計畫。不過，警局透露，可能沒有足夠警力將交通執法程度提高至2014年水平。

孟達文聲明表示，距離實現「零事故」願景計畫僅剩下幾個月時間，舊金山市「不只未能達到目標」，並且「未能達成任何改善街道安全的明顯趨勢」。他指出，舊金山似乎看起來並未加強任何交通執法，僅僅去年一年就有39人因交通事故喪生，不能再忽視街道安全。

根據2022年10月聽證會，舊金山警局當年平均每天發出10次罰單；2014年每天350次、2019年每天117次。顯示從2014年至2022年的8年期間，警局發出交通罰單減少96.87%。孟達文辦公室表示，2022年10月至2023年4月，舊金山警局平均每天發出11.5次罰單。

舊金山警局致信孟達文表示，警局面臨警員短缺，交通部門人力配置處於「歷史最低水平」。負責交通巡邏站崗警員通常是地區警員，但該部門僅有22名全職警員，必須一天24小時覆蓋整個城市。2014年底，交通部門有40名警員。此外，由於近來州與地方執法透明度要求增大，與2014年相較，每名警員必須花費更長時間寫報告與收集資料。過去需要5分鐘完成的任務、現在則需25分鐘甚至更長時間。

儘管如此，孟達文仍期望見到舊金山警局做出更多承諾，透過像過去一樣盡可能發出罰單、減少交通死亡人數。聽證會將於28日上午10時在公共安全與社區服務委員會舉行。

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