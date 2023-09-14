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密市酒店改遊民房 華裔議員：構想錯誤、奪走城市稅收

記者劉先進／密爾布瑞報導
華裔市議員馮嘉輝表示，不同意將La Quinta酒店改造成Homekey項目的設計方式。項目構想錯誤，設計不合理，沒有經過深思熟慮。項目奪走了工作機會和企業生意，奪走了城市稅收，大小也不合適。（記者劉先進／攝影）
華裔市議員馮嘉輝表示，不同意將La Quinta酒店改造成Homekey項目的設計方式。項目構想錯誤，設計不合理，沒有經過深思熟慮。項目奪走了工作機會和企業生意，奪走了城市稅收，大小也不合適。（記者劉先進／攝影）

儘管大批華人和其他族裔反對，但聖馬刁縣議會還是在12日以4比1的投票通過，決定用3300萬購買位於密爾布瑞擁有100間客房的La Quinta酒店，改造成支持性住房Homekey項目，以安置遊民。華裔市議員馮嘉輝（Anders Fung）13日對本報表示，不同意將該酒店改造成Homekey項目的設計方式。項目的構想錯誤，設計不合理，沒有經過深思熟慮。「項目奪走了工作機會和企業生意，奪走了城市稅收，大小也不合適。」

此前，不少居民在酒店前舉行過兩次記者會，認為酒店改造遊民住所項目，決策不透明，有安全隱患，估價遠高於實際價值等。

馮嘉輝說，密爾布瑞近年在緩解遊民危機方面一直很出色，投入50多萬資金，透過臨時住房和永久性住房，幫助200名遊民。在今年1月到6月的時間內，為97個遊民提供臨時住房，2人提供永久性住房。Homekey項目帶來解決遊民危機所需的資金和資源。如果項目能妥善執行，大家都要支持。此次酒店改造遊民住所的構思和解釋方式，並未在正確實施項目。「項目的規模實在太大。全市無家可歸的人口大約20到25人。如果我們要開展一個Homekey項目，規模必須適合本地情況。項目不能帶走工作，也不能帶走企業和稅收。」

馮嘉輝表示，因為酒店改造成遊民住所，導致酒店每年損失數十萬的旅館稅。在亞裔社區站出來表達聲音前，聖縣政府原本只打算返還一年的旅館稅。在亞裔社區的運動後，動員許多其他族裔群體加入，雙方談判，聖縣政府決定返還三年稅收。縣政府還同意，一旦酒店改成遊民住所，有遊民入住，將提供額外的安全保護和衛生資源支持，比如提供兩名縣警，以及一名全職臨床醫生，服務遊民。

因亞裔發聲和談判，能夠為酒店改建而失業的37個家庭，以及酒店一樓的一家日本餐廳提供更多保障。縣政府承諾，在項目實施前一年後，將審查酒店員工的就業安置情況，以確保他們能夠找到新工作。另外，縣府還將對餐館的經營情況進行監督，確保他們能繼續經營，如果在第一年或兩年內倒閉，縣政府將補貼損失。他說，「如果不是社區大聲疾呼，參與和組織起來，沒有到縣議會表達意見，密爾布瑞得不到這樣的保護，這37個家庭得不到應得的保護。」

馮嘉輝表示，在縣議會投票後，密爾布瑞和聖縣需簽署一份諒解備忘錄，以確保落實縣裡做出的所有承諾，讓社區和企業得到實在的幫助，並以簽署文件的形式記錄下來，以便執行。此外，還需要成立監督委員會。委員會包括民選官員和社區成員，以保證聖縣繼續對項目的成功負責。如要確保項目安全，醫生護士等提供醫療服務，有戒毒戒酒計畫等。他也鼓勵亞裔社區民眾，積極參與到委員會的工作中。

密爾布瑞居民Alice Kuang表示，馮嘉輝一直都在代表社區發聲，將民眾的擔憂說出來，為大家爭取利益。他還專門向聖縣要求撥款，緩解本地的遊民危機。「我很滿意他的領導力，總是代表社區，希望有更多人支持他。」

此前的記者會上，不少市民反對酒店改造成遊民住所。（記者劉先進／攝影）
此前的記者會上，不少市民反對酒店改造成遊民住所。（記者劉先進／攝影）

遊民 亞裔 投票

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