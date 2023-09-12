星宇航空桃園-金山航線今天開賣 12/16首航 預定每周3班

星宇航空位在桃園機場的貴賓室迎賓入口，設計低調奢華。（受訪者提供）

灣區 民眾期待已久的星宇航空桃園往返舊金山航線 ，今（12）日正式開賣，各家旅行社紛紛摩拳擦掌搶下開航票務商機。星宇航空規畫12月16日桃園往返舊金山航線首航，初步安排每周三個班次來往桃園與舊金山，初期為每周二、四、六各飛航一班，預計明年間再增加為每日一班。

在灣區開業已經15年的世代旅遊 （E Star Travel）提供星宇航空開票服務。票務負責代表Emily表示，在星宇航空開賣前，已經有不少旅客打電話來詢問星宇航空的票務事宜，每天都接到來詢問的電話。旅客對於開航非常的期待，甚至有專程想要搶首航的旅客。

Emily本身就是星宇航空迷，為了體驗星宇航空的開航服務，甚至遠赴台灣搭乘星宇航空台北到日本的商務艙。

Emily覺得整體航程的體驗很不錯。服務從櫃檯開始，到機上的空姐服務，都非常親切。日本線的商務艙甚至還有燒烤跟串燒的選項，和特調的酒類，餐飲服務可謂是非常的周全與細心。商務艙的座位還有隔板可以拉起來，讓旅客有更多個隱私空間。就連耳機都有防噪音設計。

桃園至舊金山的星宇航空航段，配置為空中巴士A350-900型廣體客機，星宇航空的經濟艙是更為寬鬆的3-3-3配置座位，而不是一般常見的3-4-3配置。位在中間的經濟艙座位不是擁擠的四個位置連排，而是三個座位連排，讓經濟艙的乘客也會覺得空間上比較舒適。另外座位採用4k高畫質的螢幕、藍芽無線耳機等高品質配備，對經濟艙的旅客也是提供高品質的設備服務。