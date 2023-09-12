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搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

編譯組／灣區11日電
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

舊金山紀事報（Chronicle）報導 ，從明年開始，灣區的公交乘客將不需要Clipper卡就能乘坐火車或渡輪，只需輕點信用卡，就能通過捷運BART閘門或登上Muni公共汽車。

這種新的非接觸式銷帳卡（debit card）或信用卡支付方式將於2024年夏季推出。紐約和倫敦的乘客已在享用這項便利。這也是大多數地區公交公司的Clipper收費系統升級後的幾項新功能之一。

該地區的交通規畫機構，大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，MTC）表示，包括AC Transit、Caltrain和舊金山灣渡輪在內的22家灣區交通機構，都將採用這種新的支付方式。

信用卡支付將為灣區公交乘客提供更多支付車費的選擇。去年，大多數機構都改用了該地區的通用公交卡Clipper，用戶可以在公交車和旋轉柵門上點擊讀卡器支付車費。升級後的Clipper 基礎設施預計將與非接觸式信用卡一樣，只需輕觸讀卡器即可付費。目前的藍色Clipper卡也將繼續使用新系統。

繼BART於2019年放棄使用了幾十年的薄紙票後，Clipper卡已成為該地區支付交通費用的主要方式。Clipper系統由於簡化了原本分散的交通機構網絡的車費支付，其客戶滿意度根據交通部的數據高達95%，但乘客必須支付3元購買實體卡或下載Clipper應用程序，然後使用個人信用卡或帳戶充值，才能乘坐BART。

MTC電子支付主管庫斯特（Carol Kuester）說，使用信用卡支付的乘客將 「享受普通Clipper 成人票價的所有優惠，包括換乘和票價封頂。」

除了信用卡支付選項外，升級版Clipper的其他功能還將允許家庭在一個帳戶中管理他們的 Clipper卡。公交公司還將能夠提供折扣和促銷活動，例如，一元乘車或在特殊活動期間打折乘車，而這些在目前的Clipper系統中是無法實現的。

新的Clipper系統還有更多的功能。在公交公司努力恢復疫情前的乘客量之際，升級基礎設施是公交公司在消除乘坐公交車、火車和渡輪障礙方面所進行的努力的一部分，升級後的Clipper系統也將在公交官員推動整合不同票價結構的過程中發揮關鍵作用。

信用卡 灣區 舊金山

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