山景城藝術美酒節 湧進15萬人狂歡
山景城商會周末在山景城市中心的卡斯楚街(Castro Street)舉辦了一年一度的藝術與美酒節，吸引了來自本地和周邊超過15萬訪客。山景城藝術與美酒節向來是灣區最受歡迎的年度盛事之一，今年規模更是超乎往常，超過350位藝術家和手工藝者參與，現場有音樂表演、遊藝活動，還有少不了的美食與美酒。
今年的節日增加了50多個展位，來呈現傑出藝術家的作品。美酒愛好者可以造訪兩家精釀酒坊，分別是來自喬治亞（國家，又名格魯吉亞）的Qvevri Georgian Wines，和來自蘇諾瑪縣的St. Francis Winery。PG&E主舞台會各種風格樂隊輪番上台，呈現從懷舊抒情到激情搖滾的音樂表演。食物的選擇也非常豐富，從甜品、熱狗到南方炸雞和龍蝦捲都有。卡斯楚街遠近馳名的餐館也都開門迎客，有些還特別制定了節日專屬的菜單和定價。
此次還特別舉辦了logo設計大賽，來自山景城鄰近洛斯阿圖市的布奇 （Tanvi Buch）成為設計大賽的贏家。她設計的logo被印在了組委會製作的環保玻璃酒杯和義工T恤上。
布奇表示，自己是一名建築師，主要設計灣區的獨立屋。七年前她開始學習水彩畫，今年春天，她聽說logo設計大賽，腦海中就浮現成箱的葡萄酒瓶，素描了一排形態各異的酒瓶，又加上橡木塞、開瓶器等元素。整個畫面考慮了縱向與橫向比例，黑白色調和明暗對比，力求各種元素的平衡。
Qvevri Georgian Wines是一家專營喬治亞進口葡萄酒的供應商。店主卡塔伊娃 （Tatiana Kataeva) 介紹喬治亞出土了世界上最早的葡萄酒。她說，人們可能不知道，喬治亞種植超過525種不同種類的葡萄，是傳統的葡萄酒大國。
來自洛杉磯的彭爺爺和彭奶奶的精緻盆栽在展會上特別受歡迎。彭爺爺原來是藥劑師，40多年前從台灣來美，開始專心製作自己從小就喜歡的盆栽藝術。他的盆栽造型優美，價格公道。小盆的只要30元不到，有一株養護超過30年的榕樹盆栽要價也不超過500。
彭奶奶製作的水滴形微縮盆景，好像綠野仙蹤，一滴水中窺見整個世界。他們性格低調，專心經營盆景，連網店也沒有，只參加各種展會，現場售賣。
山景城商會舉辦此次藝術與美酒節，強調可持續發展和綠色環保的重要性。現場只使用可重複使用的玻璃酒杯，和可降解材質的餐具。 為了讓全家老少都可以享受快樂的一天，還特設了兒童遊藝區。有兒童才藝表演，水球，蹦極，彩繪，機器人和吹泡泡等多個項目。
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