我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

山景城藝術美酒節 湧進15萬人狂歡

記者徐蓓蓓／南灣報導
今年藝術與美酒節展出來自喬治亞共和國的美酒和古代釀酒器。（記者徐蓓蓓／攝影）
今年藝術與美酒節展出來自喬治亞共和國的美酒和古代釀酒器。（記者徐蓓蓓／攝影）

山景城商會周末在山景城市中心的卡斯楚街(Castro Street)舉辦了一年一度的藝術與美酒節，吸引了來自本地和周邊超過15萬訪客。山景城藝術與美酒節向來是灣區最受歡迎的年度盛事之一，今年規模更是超乎往常，超過350位藝術家和手工藝者參與，現場有音樂表演、遊藝活動，還有少不了的美食與美酒。

今年的節日增加了50多個展位，來呈現傑出藝術家的作品。美酒愛好者可以造訪兩家精釀酒坊，分別是來自喬治亞（國家，又名格魯吉亞）的Qvevri Georgian Wines，和來自蘇諾瑪縣的St. Francis Winery。PG&E主舞台會各種風格樂隊輪番上台，呈現從懷舊抒情到激情搖滾的音樂表演。食物的選擇也非常豐富，從甜品、熱狗到南方炸雞和龍蝦捲都有。卡斯楚街遠近馳名的餐館也都開門迎客，有些還特別制定了節日專屬的菜單和定價。

掃二維碼即可參與的大眾彩繪牆。（記者徐蓓蓓／攝影）
掃二維碼即可參與的大眾彩繪牆。（記者徐蓓蓓／攝影）

此次還特別舉辦了logo設計大賽，來自山景城鄰近洛斯阿圖市的布奇 （Tanvi Buch）成為設計大賽的贏家。她設計的logo被印在了組委會製作的環保玻璃酒杯和義工T恤上。

今年大會logo設計獎得主布奇 （Tanvi Buch），圖為印有她設計標誌lo...
今年大會logo設計獎得主布奇 （Tanvi Buch），圖為印有她設計標誌logo的酒杯。（記者徐蓓蓓／攝影）
義工穿著印有布奇 （Tanvi Buch）設計標誌logo的義工衫。（記者徐蓓蓓...
義工穿著印有布奇 （Tanvi Buch）設計標誌logo的義工衫。（記者徐蓓蓓／攝影）

布奇表示，自己是一名建築師，主要設計灣區的獨立屋。七年前她開始學習水彩畫，今年春天，她聽說logo設計大賽，腦海中就浮現成箱的葡萄酒瓶，素描了一排形態各異的酒瓶，又加上橡木塞、開瓶器等元素。整個畫面考慮了縱向與橫向比例，黑白色調和明暗對比，力求各種元素的平衡。

今年藝術與美酒節標誌logo的設計者布奇。（記者徐蓓蓓／攝影）
今年藝術與美酒節標誌logo的設計者布奇。（記者徐蓓蓓／攝影）

Qvevri Georgian Wines是一家專營喬治亞進口葡萄酒的供應商。店主卡塔伊娃 （Tatiana Kataeva) 介紹喬治亞出土了世界上最早的葡萄酒。她說，人們可能不知道，喬治亞種植超過525種不同種類的葡萄，是傳統的葡萄酒大國。

來自洛杉磯的彭爺爺和彭奶奶的精緻盆栽在展會上特別受歡迎。彭爺爺原來是藥劑師，40多年前從台灣來美，開始專心製作自己從小就喜歡的盆栽藝術。他的盆栽造型優美，價格公道。小盆的只要30元不到，有一株養護超過30年的榕樹盆栽要價也不超過500。

來自洛杉磯彭爺爺參展的榕樹盆栽。（記者徐蓓蓓／攝影）
來自洛杉磯彭爺爺參展的榕樹盆栽。（記者徐蓓蓓／攝影）

彭奶奶製作的水滴形微縮盆景，好像綠野仙蹤，一滴水中窺見整個世界。他們性格低調，專心經營盆景，連網店也沒有，只參加各種展會，現場售賣。

來自洛杉磯彭奶奶的水滴形微縮景觀展示品。（記者徐蓓蓓／攝影）
來自洛杉磯彭奶奶的水滴形微縮景觀展示品。（記者徐蓓蓓／攝影）

山景城商會舉辦此次藝術與美酒節，強調可持續發展和綠色環保的重要性。現場只使用可重複使用的玻璃酒杯，和可降解材質的餐具。 為了讓全家老少都可以享受快樂的一天，還特設了兒童遊藝區。有兒童才藝表演，水球，蹦極，彩繪，機器人和吹泡泡等多個項目。

圖為兒童遊藝區水球活動。（記者徐蓓蓓╱攝影）
圖為兒童遊藝區水球活動。（記者徐蓓蓓╱攝影）
兒童才藝表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）
兒童才藝表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區 洛杉磯

上一則

天然迷幻藥合法化 加州眾議會通過 反毒組織促紐森行使否決權

延伸閱讀

「版權所有，AI翻印必究」 台首位藝術家發聲明拒絕AI

「版權所有，AI翻印必究」 台首位藝術家發聲明拒絕AI
封面故事／花木蘭的美學特色

封面故事／花木蘭的美學特色
紐約市長投書／新學期展望：語言藝術課、正念冥想、食堂升級

紐約市長投書／新學期展望：語言藝術課、正念冥想、食堂升級
舊金山中華文化中心成立58年 李玉冰獲卓越藝術終身成就獎

舊金山中華文化中心成立58年 李玉冰獲卓越藝術終身成就獎
山景城遊樂區動工 砍樹惹議

山景城遊樂區動工 砍樹惹議

熱門新聞

美國22歲Netflix軟體工程師上月失蹤，如今遺體已尋獲，死因是自殺。（取材自臉書）

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

2023-09-07 01:31
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
性價比高的微波即食飯捲，成為居家辦公民眾選擇的方便午餐。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe’s 新品韓式飯捲 高CP值引發搶購潮

2023-09-07 19:52
Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）

Google大會 明年不在金山辦了

2023-09-05 02:19
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

2023-09-08 21:12
舊金山房屋賣家的損失，比美國其他任何地方都多。（美聯社）

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍

2023-09-09 02:17

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳