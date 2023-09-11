日資娛樂集團Round One 進駐金山Stonestown購物中心
舊金山Stonestown Galleria購物中心代表日前表示，日本娛樂業公司Round One Entertainment將為中心內新客戶，取代原來Nordstrom百貨公司。Round One服務項目包括保齡球、撞球、桌球、卡拉OK，以及街機遊戲 (arcade game) 等。Stonestown Galleria購物中心是舊金山日落區附近一處規模龐大的零售業中心。
Stonestown Galleria 發言卡恩 (Lindsay Kahn) 表示，Round One在灣區海沃市與康柯德市 (Concord) 開店營業，現計畫將其娛樂服務業擴張到舊金山市。
卡恩對舊金山紀事報表示，Round One將是Stonestown Galleria中心一大台柱，服務購物中心內活力充沛的客戶。
Round One保齡球與街機遊戲網站已宣布稱，Stonestown Galleria購物中心的新店即將來臨。卡恩指出，新成立娛樂活動場所總面積達4萬9000平方呎，目前計畫2024年上半年間開幕營業。
Round One成立於1980年，當時只有一座雲霄飛車，而今在全日本已擁有100家分店。Round One 2010年將公司營業拓展到美國。洛杉磯縣工業市 (The City of Industry) 出現Round One北美洲第一家分店。而今Round One已在美國50個地點設立或計畫開設分店。
布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield)於2021年宣布龐大開發計畫，其中包括Stonestown Galleria購物中心在內，開發計畫案中包括興建18層高樓大廈，提供3000個居住單位，計畫案中亦包括公園等綠地。
計畫案總面積為40畝地，鄰近洛威爾高中 (Lowell High School) 與舊金山州大。開發案完工後，街景將與目前大異其趣。
布魯克菲爾德資產管理公司經營許多龐大購物中心。然而許多購物中心目前陷入經濟危機。布魯斯菲爾德已於今年宣布，退出舊金山Westfield 購物中心的共同所有權。布魯克菲爾德今年10月必須繳付一筆1億8000萬元貸款。
舊金山Westfield 購物中心過去數十年名聞遐邇，一棟圓頂玻璃建築的九層大樓，座落於市中心，成為舊金山繁華富裕的象徵。而今景象全非，中心所有人傳言將整棟建築退給貸方。已在中心經營35年的Nordstrom Inc. 日前宣布停止營業。
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