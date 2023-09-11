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日資娛樂集團Round One 進駐金山Stonestown購物中心

編譯組／灣區10日電
日本娛樂業公司Round One Entertainment 將為Stonestown購物中心內新客戶，取代原來Nordstrom 百貨公司。（取自Google Maps）
日本娛樂業公司Round One Entertainment 將為Stonestown購物中心內新客戶，取代原來Nordstrom 百貨公司。（取自Google Maps）

舊金山Stonestown Galleria購物中心代表日前表示，日本娛樂業公司Round One Entertainment將為中心內新客戶，取代原來Nordstrom百貨公司。Round One服務項目包括保齡球、撞球、桌球、卡拉OK，以及街機遊戲 (arcade game) 等。Stonestown Galleria購物中心是舊金山日落區附近一處規模龐大的零售業中心。

Stonestown Galleria 發言卡恩 (Lindsay Kahn) 表示，Round One在灣區海沃市與康柯德市 (Concord) 開店營業，現計畫將其娛樂服務業擴張到舊金山市。

卡恩對舊金山紀事報表示，Round One將是Stonestown Galleria中心一大台柱，服務購物中心內活力充沛的客戶。

Round One保齡球與街機遊戲網站已宣布稱，Stonestown Galleria購物中心的新店即將來臨。卡恩指出，新成立娛樂活動場所總面積達4萬9000平方呎，目前計畫2024年上半年間開幕營業。

Round One成立於1980年，當時只有一座雲霄飛車，而今在全日本已擁有100家分店。Round One 2010年將公司營業拓展到美國。洛杉磯縣工業市 (The City of Industry) 出現Round One北美洲第一家分店。而今Round One已在美國50個地點設立或計畫開設分店。

布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield)於2021年宣布龐大開發計畫，其中包括Stonestown Galleria購物中心在內，開發計畫案中包括興建18層高樓大廈，提供3000個居住單位，計畫案中亦包括公園等綠地。

計畫案總面積為40畝地，鄰近洛威爾高中 (Lowell High School) 與舊金山州大。開發案完工後，街景將與目前大異其趣。

布魯克菲爾德資產管理公司經營許多龐大購物中心。然而許多購物中心目前陷入經濟危機。布魯斯菲爾德已於今年宣布，退出舊金山Westfield 購物中心的共同所有權。布魯克菲爾德今年10月必須繳付一筆1億8000萬元貸款。

舊金山Westfield 購物中心過去數十年名聞遐邇，一棟圓頂玻璃建築的九層大樓，座落於市中心，成為舊金山繁華富裕的象徵。而今景象全非，中心所有人傳言將整棟建築退給貸方。已在中心經營35年的Nordstrom Inc. 日前宣布停止營業。

圖為Stonestown Galleria購物中心內部。（Getty Image...
圖為Stonestown Galleria購物中心內部。（Getty Images)

舊金山 日本 Nordstrom

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