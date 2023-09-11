天然迷幻藥合法化 加州眾議會通過 反毒組織促紐森行使否決權

SB58迷幻藥合法化法案，准許成年居民擁有和使用少量天然迷幻藥。（CBS電視台畫面）

加州朝著全國第三個合法化迷幻劑的州又跨出一大步，加州眾議會6日通過法案SB58，准許21歲及以上的成年人擁有和使用少量來自迷幻植物、蘑菇等的天然迷幻藥。支持者認為這類迷幻藥可用於治療成癮、抑鬱症等，但反對者則擔心潛在風險。該法案目前有待州長紐森 簽署。眾多反毒組織呼籲民眾，盡一切努力讓紐森行使否決權。反毒組織將在今、明兩天進行電話作戰，鼓勵民眾也給州長打電話，要求否決SB58迷幻藥合法化。

SB58法案主要起草人參議員 威善高（Scott Weiner），最早於2021年提出。至2023年，該法案才以42票支持對11票反對的結果通過，使得多種天然迷幻物質在加州合法化。

此外，該法案呼籲社區基於迷幻劑開發基礎治療方法，以促進迷幻藥的群體治療應用。

在投票通過後，威善高在社交媒體上慶祝這一法案的通過，他在新聞稿中表示，加州退伍軍人、急救人員和其他面臨創傷後應急障礙、抑鬱症和成癮問題的人應該獲得這些有前途的植物藥物。他強調，這些物質不會上癮，而且它們在治療導致國家心理健康危機的許多棘手的疾病，顯示出巨大的前景。

該法案的最初版本曾在參議院初步通過，但在2022年度遇到一次阻撓。支持者認為，迷幻藥可以用於監測治療成癮、創傷後應激障礙、抑鬱、焦慮、飲食失調和強迫症等疾病的患者。然而，反對者如迷幻劑安全與教育聯盟，則認為迷幻劑可能導致幻覺、偏執和心理創傷，呼籲州參議員在立法之前採取更多安全措施。

最近的調查顯示，全國範圍內對改革迷幻藥物使用的支持不斷增加。根據柏克萊加州大學 首次迷幻藥調查，61%的登記選民支持將受監管的迷幻藥治療合法化，近一半的選民表示贊成取消對個人使用和持有迷幻藥的刑事處罰。

在加州通過SB 58法案之前，還有兩個州也通過法案合法化迷幻劑，分別為俄勒岡州（Oregon）及科羅拉多州（Colorado）。

該法案在眾議會修改通過後，仍需交由州參議會重新表決，通過後呈請加州州長簽署，最早可望於2025年1月1日生效。

加州禁毒聯盟（CCAD）副總裁李少敏（Frank Lee），對SB58法案表示強烈反對。

對州議會通過SB58法案，加州禁毒聯盟、加州麻醉品官員協會(CNOA)、平等公義協會（OJE）、聖蓋博谷安全社區聯盟（San Gabriel Valley Safe Community Coalition）等多個反對毒品的組織，緊急發表聯合新聞稿，強調「不管如何修改，SB58法案都不可接受。」