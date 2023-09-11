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金山掃毒4個月逮476人 僅2人接受康復治療

記者王子涵／舊金山報導
舊金山警長史考特說，除了掃毒行動，城市也沒有更好的方式將吸毒者趕出公共空間。（記者王子涵／攝影）
舊金山警長史考特說，除了掃毒行動，城市也沒有更好的方式將吸毒者趕出公共空間。（記者王子涵／攝影）

5月以來，舊金山警局聯合州警及聯邦執法單位，對毒品問題氾濫的田德隆區（Tenderloin）展開聯合掃毒行動。有476人因涉嫌使用毒品，或在公共場合表現為受毒品影響被逮捕，但其中僅有2人被轉入康復治療計畫中。

舊金山警長史考特（Bill Scott）在警局委員會會議中承認，掃毒行動沒有幫助更多吸毒者接受康復治療。但城市也無法提供更好的方式將吸毒者趕出公共空間。

「我知道接受康復治療的吸毒者很少，但事實上我們是從零開始。」史考特在會議中說，「我從未說過抓捕吸毒者將解決藥物成癮的問題，但這樣的行為仍然是犯罪。」

警察委員奧伯斯通（Max Carter-Oberstone）在會上質疑掃毒行動是否應該進行下去，「這項實驗到底還要進行多久？」。

根據首席法醫官辦公室的數據，舊金山今年因藥物吸入過量而死亡的人數達到歷史最高點，僅7月就有71人死亡。

史考特表示，公共衛生局為掃毒行動提供了建議。他指出，市府其他部門沒有具備與警局相匹配的能力，可以強行將吸毒者帶離公共場所。

在掃毒行動開始時，市府官員表示，行動會重點關注那些會對自己或他人產生危險的吸毒者。

「在警局以外的其他機構可以直面吸毒者之前，真的沒有太多選擇。」史考特說，「人們已經厭倦了空談。」

目前舊金山警局有八名警員和一名警長全職負責逮捕可疑的吸毒者，四名警員兼職負責該工作，另外六名警員近期開始在夜間抓捕吸毒者。在過去三個月里，警局已經逮捕300多名吸毒者，繳獲220多磅毒品。加州公路巡警也協助抓捕了100名吸毒者。

大量被捕人員也對當地監獄系統造成壓力，而舊金山被關押人數在多年來首次突破1000人。

舊金山 毒品 加州

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