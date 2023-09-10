屋崙集會示威 籲聽民意改善治安

不少華人參與示威，呼籲提升社區安全。（記者劉先進／攝影）

大批屋崙 市民9日聚集在屋崙和阿拉米達縣社區安全會議的場所外集會示威，要求市縣民選官員聽取民眾意見，找出強有力的解決方案，改善社區治安。

華人George Wu和他華裔居民、小業主一起，舉著中文牌子：「拒絕成為受害者，打擊犯罪」，在現場示威。他說，屋崙以及阿縣的治安正在惡化，希望地方民選官員傾聽民意，做出實質性的改善。「我們也參與發起了罷免行動，希望讓阿縣地檢長官善貞下台。因為她上任後進行司法改革，將一些重罪量刑輕罪化，這是縱容犯罪。也許有人認為，屋崙治安在她上任前就惡化，但她就職後，她好比駕駛一輛飛馳，不踩剎車，還狂踩油門，頗有危險。」

前屋崙市議員泰勒（Loren Taylor）表示，民眾在痛苦中煎熬，屋崙的治安從未如此糟糕。正如歐巴馬所說，在民主制度中，最有權力的職位是公民。「我們要團結一心，直到找到解決方案。不止是談論它、嚷嚷它、製造噪音，而是要取得最終結果。」

泰勒講話時連續發問的方式鼓動在場民眾，「你們當中有多少人的社區發生過槍擊 ？有多少人的車被偷過？有多少人致電 911 ，被接線員擱置超過三分鐘？有多少人等過警員回應，但直到第二天他們還沒出現？這些都是我們感到的挫敗感。我們看到非法傾倒，社區凋敝，小企業主對入室盜竊司空見慣。那些肆無忌憚的日常活動、無法無天的行為，一直在發生。」

他還表示，2022年11月，屋崙曾因槍枝暴力而進入地方緊急狀態 。2021年9月，屋崙還因槍枝暴力進入公共衛生緊急狀態，「僅僅呼籲進入緊急狀態是不夠的。我們必須有行動和承諾，以確保緊急狀態最終轉化為行動、可衡量的進展和結果。我們要求問責。」

泰勒說，在許多民眾的要求下，他參與起草了一份決議，希望督促議會通過，要求屋崙就犯罪飆升宣布啟動地方緊急狀態，公布每周安全進展報告等。