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列治文區中秋街會 炒熱新華埠

記者王子涵／舊金山報導
2023年列治文區第七屆中秋街會舉行，素有「新華埠」之稱的列治文區重返往日熱鬧的景象。（記者王子涵/攝影）
2023年列治文區第七屆中秋街會舉行，素有「新華埠」之稱的列治文區重返往日熱鬧的景象。（記者王子涵/攝影）

2023年列治文區第七屆中秋街會9日上午在企李文街（Clement St.）正式舉行，60多個攤位排滿了從第7大道開始的三個街區，現場有舞龍舞獅、文書繪畫、武術變臉的精彩表演，素有「新華埠」之稱的列治文區重返往日熱鬧的景象。

中秋街會是由企李文街商人協會、列治文社區中心、舊金山社區青年中心（CYC）、州眾議員丁右立辦公室和市議員陳詩敏辦公室聯合舉辦。丁右立、陳詩敏，以及州參議員威善高、市議員佩斯金、社區青年中心行政主任溫靜婷等參與街會。

街會開始，柔功門飛龍醒獅隊首先帶來醒獅醉酒節目，醒獅俏皮詼諧的動作引得觀眾陣陣歡笑。隨後，著名書法家陸潮基在現場寫下「中秋佳月」四字，發揚中華傳統文化。

丁右立表示，中秋節是家家團聚的日子。「中秋節是我兒時最愛的節日之一，不僅能夠吃到月餅，而且還能夠與父母家人團聚，放下所有的壓力。」丁右立說，「很高興今天能夠看到許多家庭來到街會慶祝，遊逛豐富的小商業攤位，社區緊緊團結在一起。」

威善高表示，如今許多負面的評論都指向舊金山，而今天企李文街展現出的才是舊金山真正的樣子，繁榮的小商業和熙攘的人群。「我們確實面臨挑戰，但是舊金山的美麗和創造力不能被忽視，我對未來充滿期待。」威善高說，「祝願大家中秋節快樂。」

陳詩敏說，由於今年是農曆兔年，所以街會最大的不同便是增添了兔子比賽的項目，以加強兔年的文化氣息。「列治文區中秋街會最早由丁右立與前市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）創立，這是個供朋友、家庭團聚的機會。」

佩斯金表示，華埠與列治文區有太多相似的地方，很高興能夠參與中秋街會慶祝亞裔豐富的文化傳統。

社區青年中心行政主任溫靜婷已經在列治文區生活超過25年，她表示，這裡是舊金山第二個華埠，這裡有許多值得慶祝的文化遺產。

參與活動的還有，列治文社區中心行政主任卡薩諾（Michelle Cassano）、消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）、縣警助理警長卡特（Tanzanika Carter）等。

著名書法家陸潮基（右二）在現場寫下「中秋佳月」四字。（記者王子涵/攝影）
著名書法家陸潮基（右二）在現場寫下「中秋佳月」四字。（記者王子涵/攝影）
醒獅俏皮詼諧的動作引得觀眾陣陣歡笑。（記者王子涵/攝影）
醒獅俏皮詼諧的動作引得觀眾陣陣歡笑。（記者王子涵/攝影）
著名書法家陸潮基在現場寫下「中秋佳月」四字。（記者王子涵/攝影）
著名書法家陸潮基在現場寫下「中秋佳月」四字。（記者王子涵/攝影）

舊金山 華埠 亞裔

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