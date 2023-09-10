治安惡化 屋崙召開安全會議

屋崙市長盛桃，阿拉米達縣議員麥利，地檢長官善貞等，9日在Genesis Worship Center教堂召開社區安全會議。（記者劉先進／攝影）

屋崙 犯罪率近期大幅飆升，民怨沸騰之際，屋崙市長盛桃與阿拉米達縣議員麥利（Nate Miley）、地檢長官善貞（Pamela Price）、屋崙代理警長艾里森（Darren Allison）、縣警代表等，9日在Genesis Worship Center教堂召開社區安全會議。針對社區要求宣布屋崙進入緊急狀態 的聲音，盛桃回應說，她和市府已經與州長紐森、州和縣官員密切合作，並與其他執法機構協調工作，「當你做出緊急狀態下可以採取的所有行動，呼籲進入緊急狀態是政治戲劇。」

在會議舉行前，大批民眾在教堂外舉行示威，要求加強公共安全。儘管有200多人排隊，但教堂只允許70多人進入。教會主教馬修斯（George Matthews）擔任主持人，向發言人提出事先交上的問題。

盛桃演講提及如何增加警局預算，投資可負擔住房和打擊人口販賣，提升就業機會等。她說，市長有權宣布由市議會批准的地方緊急狀態。此舉可簡化一些程序，利用互助資源和緊急措施，比如宵禁。市長還可要求州長宣布州緊急狀態，調用國民警衛隊。值得慶幸的是，她已建立關係，從不同層面開展工作，快速、迅速直接向屋崙提供資金。「作為市長，我可以從州長那裡得到120萬撥款，有公路巡警進入屋崙幫忙。當我們正在採取緊急狀態允許做的一切行動，宣布進入緊急狀態只是一個政治戲劇（political theater）。」

她表示，對年輕人來說，社區安全意味著口袋有錢、買東西吃，能上學。「我本人和市議會通過了六所警校的預算，有警校才能有警員。宣布進入緊急狀態，明天就會有更多的警員嗎？」

馬修斯會前明確提及，不能在提問中涉及罷免地檢長官善貞事宜。官善貞也為自己遭遇的批評辯解。她說，自己曾代表無數性侵犯、性別歧視、宗教、殘疾和種族歧視 、報復和不當解雇的受害者。「有觀點認為我更關注保護被告的權利，不關心受害者。這樣說顯然不了解我的歷史。我一直代表這個社區的受害者。」

對於不願意會見某個受害者的說法，官善貞表示，地檢長辦公室在2023年為6000多名受害者提供了服務。「請原諒，我見過很多沒有上新聞的家屬，我不可能會見這個社區中每個受傷害的人。有人接受媒體採訪，暗示我不尊重他們，這不公平。我服務整個社區，不會偏袒任何人。」她還表示，辦公室起訴7610起案件，包括謀殺和嚴重的暴力重罪。「那些說我們沒有提起起訴的人，顯然是騙子。」

她強調，她的辦公室有400人，但前任未提供任何過渡性的幫助和支持，她必須一個個敲門建立聯繫。辦公室也沒有任何機制滿足會見所有受害者的要求。「我剛到任，第一次會見受害者時就說過，不會挑三揀四地會見誰。對我來說，與失去親人的白人家庭會面，而不與非裔家庭會面不公平。」

官善貞數次提及，她不是屋崙市長，但經常因為無法控制的屋崙問題而受到指責，包括警察人員配置和對911電話反應遲緩。