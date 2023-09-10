我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

治安惡化 屋崙召開安全會議

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長盛桃，阿拉米達縣議員麥利，地檢長官善貞等，9日在Genesis Worship Center教堂召開社區安全會議。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長盛桃，阿拉米達縣議員麥利，地檢長官善貞等，9日在Genesis Worship Center教堂召開社區安全會議。（記者劉先進／攝影）

屋崙犯罪率近期大幅飆升，民怨沸騰之際，屋崙市長盛桃與阿拉米達縣議員麥利（Nate Miley）、地檢長官善貞（Pamela Price）、屋崙代理警長艾里森（Darren Allison）、縣警代表等，9日在Genesis Worship Center教堂召開社區安全會議。針對社區要求宣布屋崙進入緊急狀態的聲音，盛桃回應說，她和市府已經與州長紐森、州和縣官員密切合作，並與其他執法機構協調工作，「當你做出緊急狀態下可以採取的所有行動，呼籲進入緊急狀態是政治戲劇。」

在會議舉行前，大批民眾在教堂外舉行示威，要求加強公共安全。儘管有200多人排隊，但教堂只允許70多人進入。教會主教馬修斯（George Matthews）擔任主持人，向發言人提出事先交上的問題。

盛桃演講提及如何增加警局預算，投資可負擔住房和打擊人口販賣，提升就業機會等。她說，市長有權宣布由市議會批准的地方緊急狀態。此舉可簡化一些程序，利用互助資源和緊急措施，比如宵禁。市長還可要求州長宣布州緊急狀態，調用國民警衛隊。值得慶幸的是，她已建立關係，從不同層面開展工作，快速、迅速直接向屋崙提供資金。「作為市長，我可以從州長那裡得到120萬撥款，有公路巡警進入屋崙幫忙。當我們正在採取緊急狀態允許做的一切行動，宣布進入緊急狀態只是一個政治戲劇（political theater）。」

她表示，對年輕人來說，社區安全意味著口袋有錢、買東西吃，能上學。「我本人和市議會通過了六所警校的預算，有警校才能有警員。宣布進入緊急狀態，明天就會有更多的警員嗎？」

馬修斯會前明確提及，不能在提問中涉及罷免地檢長官善貞事宜。官善貞也為自己遭遇的批評辯解。她說，自己曾代表無數性侵犯、性別歧視、宗教、殘疾和種族歧視、報復和不當解雇的受害者。「有觀點認為我更關注保護被告的權利，不關心受害者。這樣說顯然不了解我的歷史。我一直代表這個社區的受害者。」

對於不願意會見某個受害者的說法，官善貞表示，地檢長辦公室在2023年為6000多名受害者提供了服務。「請原諒，我見過很多沒有上新聞的家屬，我不可能會見這個社區中每個受傷害的人。有人接受媒體採訪，暗示我不尊重他們，這不公平。我服務整個社區，不會偏袒任何人。」她還表示，辦公室起訴7610起案件，包括謀殺和嚴重的暴力重罪。「那些說我們沒有提起起訴的人，顯然是騙子。」

她強調，她的辦公室有400人，但前任未提供任何過渡性的幫助和支持，她必須一個個敲門建立聯繫。辦公室也沒有任何機制滿足會見所有受害者的要求。「我剛到任，第一次會見受害者時就說過，不會挑三揀四地會見誰。對我來說，與失去親人的白人家庭會面，而不與非裔家庭會面不公平。」

官善貞數次提及，她不是屋崙市長，但經常因為無法控制的屋崙問題而受到指責，包括警察人員配置和對911電話反應遲緩。

有一名男子在會上打斷官善貞的演講，他情緒激動的說，「你要為我們辯護嗎？你要保護我們嗎？」隨即被護送出教堂。官善貞並未回答他的問題。

社區安全會議9日舉行。（記者劉先進／攝影）
社區安全會議9日舉行。（記者劉先進／攝影）
有男子情緒激動的打斷地檢長官善貞的演講，被護送出場。（記者劉先進／攝影）
有男子情緒激動的打斷地檢長官善貞的演講，被護送出場。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長盛桃（右），阿拉米達縣地檢長官善貞（左）參加社區安全會議。（記者劉先進／...
屋崙市長盛桃（右），阿拉米達縣地檢長官善貞（左）參加社區安全會議。（記者劉先進／攝影）
阿縣地檢長官善貞為自己遭遇的批評辯解，說自己代表社區的受害者。（記者劉先進／攝影...
阿縣地檢長官善貞為自己遭遇的批評辯解，說自己代表社區的受害者。（記者劉先進／攝影）

緊急狀態 屋崙 種族歧視

上一則

屋崙集會示威 籲聽民意改善治安

延伸閱讀

抗議反變裝秀法 網友租T霸嗆州長

抗議反變裝秀法 網友租T霸嗆州長
屋崙華埠巡警、社安隊聯合巡邏 商戶：盼多點警力

屋崙華埠巡警、社安隊聯合巡邏 商戶：盼多點警力
屋崙審計師報告 認證華促會5項指控 華促會顧問公司：無建設性

屋崙審計師報告 認證華促會5項指控 華促會顧問公司：無建設性
無政府？屋崙碼頭「海盜」橫行 僅一名警員執法

無政府？屋崙碼頭「海盜」橫行 僅一名警員執法
治安壞 阿縣檢長官善貞：打擊犯罪不鬆懈

治安壞 阿縣檢長官善貞：打擊犯罪不鬆懈

熱門新聞

美國22歲Netflix軟體工程師上月失蹤，如今遺體已尋獲，死因是自殺。（取材自臉書）

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

2023-09-07 01:31
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
性價比高的微波即食飯捲，成為居家辦公民眾選擇的方便午餐。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe’s 新品韓式飯捲 高CP值引發搶購潮

2023-09-07 19:52
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47
Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）

Google大會 明年不在金山辦了

2023-09-05 02:19
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

2023-09-08 21:12

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機