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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

從洛城到灣區街頭汽車秀 警方嚴陣以待

編譯廖宜怡／綜合報導
社群媒體盛傳本周末將有一場從洛杉磯到灣區的汽車街頭秀，屋崙警方發出告示提醒民眾注意安全。（屋崙警方提供）
社群媒體盛傳本周末將有一場從洛杉磯到灣區的汽車街頭秀，屋崙警方發出告示提醒民眾注意安全。（屋崙警方提供）

社群媒體盛傳本周末可能有一場從洛杉磯到舊金山灣區的汽車街頭秀（sideshow），加州執法單位表示，他們將加強巡邏，嚴加取締，並逮捕參與這類非法街頭活動的駕駛人和觀眾。

屋崙警方表示，鑑於街頭秀的危險性，他們會在周末提供更多街頭資源，並已張貼告示提醒可能遇到街頭秀的民眾要注意安全，同時鼓勵民眾駕車時使用其他安全的替代路線，避免與參與非法活動的人士發生衝突。

屋崙警方8日在X（前身為推特）上推文說：「如果你在屋崙參與非法街頭秀，你所駕駛的車輛可能會被拖走，並被扣留30天。」

加州公路巡警局（California Highway Patrol）士德頓（Stockton）分局7日也在其臉書頁面上上傳了人們被戴上手銬和汽車被拖走的照片，警告公眾他們將採取「零容忍」政策。

公路巡警局說：「如果你選擇參與這種非法且危險的活動，你就有造成自己或他人受傷或死亡的風險，也可能被逮捕，汽車也會被扣押。」

甚至沙加緬度警方8日也發出類似警告。他們說：「沙加緬度警方再次準備好處理本周末可能在本地發生的非法危險街頭秀。我們意識到這類活動對我們的社區和使用我們道路的人構成危險。沙加緬度警方和本地執法夥伴將共同投入額外的資源，來因應這些活動。」

屋崙 加州 灣區

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