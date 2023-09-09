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舊金山中華文化中心成立58年 李玉冰獲卓越藝術終身成就獎

記者劉先進 ／舊金山報導
經濟記者雷永強（前排左二）獲獲回饋社區終身成就獎。（記者劉先進／攝影）
經濟記者雷永強（前排左二）獲獲回饋社區終身成就獎。（記者劉先進／攝影）

舊金山中華文化中心58周年紀念，「和諧喜樂慶典」，8日晚在華埠舉行。華裔市議員陳詩敏獲得舊金山中華文化基金會的年度立法者獎項。在ABC7 電視台服務50年的華裔記者雷永強（David Louie）獲回饋社區終身成就獎。已故華人藝術家李玉冰（Bernice Bing）獲卓越藝術終身成就獎。

華裔市議員陳詩敏（左二）獲得中華文化基金會的年度立法者獎項。左一為舊金山中華文化...
華裔市議員陳詩敏（左二）獲得中華文化基金會的年度立法者獎項。左一為舊金山中華文化中心行政總裁梁凱欣。（記者劉先進／攝影）

中華文化中心的政策源於對種族正義的承諾，通過改變關於社區主流和倒退的說法，消除不平等。行政總裁梁凱欣（Jenny Leung）表示，中華文化中心的使命是通過藝術和教育，提升得不到充分服務的社區的地位，並為優質服務發聲，「我們非常自豪能夠參加慶祝活動，也非常榮幸能夠在未來50年內，以藝術、文化和人的方式錨定社區。 」

雷永強履歷豐富，1979年，他是第一批獲准進入中國的美國記者之一。隨著灣區與環太平洋地區貿易的騰飛，他成為 ABC7 新聞台的商業記者。他報導了灣區的許多重大新聞，包括赫斯特（Patty Hearst）綁架案和洛馬普列塔（Loma Prieta）地震。911恐襲後，他首次採訪了時任交通部長米內塔（Norm Mineta）。

他表示，1972年代，灣區只有一家媒體有亞裔記者。在他們這些有志於媒體事業的人的成長過程中，沒有亞太裔的榜樣。舊金山活動家和社區領袖施加壓力，才撬開了採訪編輯部、其他部門和當地媒體多樣化的大門。「有人威脅要到聯邦通信委員會投訴，對電視台的執照提出質疑，因為他們認為，電視台沒有做正確的事情。我是推動多元化、公平和包容的最早受益者之一。」

他說，作為亞裔記者，有責任報導社區的故事。他們曾報道，爭取改善金山的服裝工人的薪酬和工作條件，也報導過酒店驅逐租戶的新聞。在中美關係正常化之後，他去過中國採訪。當時中國正在擺脫多年的共產主義和文化大革命的陰影。在馬科斯（Ferdinand Marcos）獨裁統治結束時，他有機會前往菲律賓。「作為記者，我們知道多元化和媒體的發展太慢了。所以成立了亞美記者協會。我們需要鼓勵報紙出版商、網路執行官和地方電視台，為聘用亞裔做出更多努力。需要讓有前途的年輕記者充實我們的隊伍。」

陳詩敏說，感謝舊金山中華文化中心表彰她。「這個榮譽讓我真正地思考，不僅僅是我自己，而是集體地思考，我們能做些什麼來繼續推動亞太裔在未來的成就？不僅僅是過去的歷史，還有我們的未來。」

州參議員威善高、市議員佩斯金、孟達文、舊金山中華文化基金理事會主席李陳翠鳳，副主席伍慧鈴，譚家興等出席活動。

舊金山 亞裔 灣區

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