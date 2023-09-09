酒店改建遊民所 密爾布瑞華人說不 質疑出價太高 決策不透明

不少居民到場反對酒店出售，改造成遊民住所。 左二為市長施耐德。（記者劉先進／攝影）

聖馬刁縣議會之前投票，決定用3300萬元購買位於密爾布瑞擁有100間客房的La Quinta酒店，改造成支持性住房Homekey項目，以安置遊民 。密爾布瑞數十個華人 和其他族裔居民，8日在酒店前舉行記者會，反對出售酒店，呼籲市府加強決策透明，讓獨立的評估師對酒店進行重新估值，並立即停止購買該酒店。華人地產經紀龔之棟（Donald Kung）說，附近柯爾瑪(Colma)市類似建築，有80個房間，只需要1600萬元，聖縣出價3300萬元，明顯過高，是浪費納稅人的資金。

12日上午，縣議會將投票決定，授權縣議長簽署一份房地產買賣協議和託管指示，以便聖縣出價3300萬元購買酒店。預計將有大批居民到現場表達抗議。

市長施耐德（Ann Schneider）說，縣政府在非公開會議上決定購買酒店，意味著沒有在民眾面前討論。縣議會決定後，才邀請密爾布瑞市議會開會。「這不是民主，這不是美國的方式，也不透明。」她說，購買酒店後意味著酒店的旅館稅消失。1月份，南舊金山一棟171個單元的酒店，以3100 萬的價格出售。而聖縣只評估這一處酒店房產，就出價3300萬元。「如果我是業主，有報價比房產原價值高10%，我就準備退休，孩子也不想接受酒店。」

她表示，Homekey項目初衷是收購空置酒店和陷入困境的酒店用於遊民居住。但La Quinta酒店的出租率約為80%到83%。就在上個月，該市的旅館稅是4萬到4萬5000元。疫情後，城市的酒店產業仍在恢復中。該市的酒店與舊金山旅遊業聯繫緊密，當中國重新開放機場時，可預見酒店業的增長。縣政府認為這是一家倒閉的酒店，完全錯誤。出售酒店，意味著每年消失60萬元旅館稅。市府還要花費20萬元為遊民提供服務，以及其他額外警員、消防費用，每年市府損失近100萬元。

華人地產經紀龔之棟說，附近柯爾瑪市類似建築，有80個房間，只需要1600萬，聖縣出價3300萬，明顯過高，是浪費納稅人的資金。（記者劉先進／攝影）

龔之棟說，柯爾瑪一間房產，有80個房間，距離La Quinta酒店地址幾哩，估值1600萬元。但酒店99個房間，卻要花費3300萬元。「我們可以節省納稅人超過1600萬元資金，來建造一個擁有80個房間的設施，用於精神健康護理、戒毒康復以及其他任何用途。我不反對幫助遊民，但要有效使用納稅人的錢。」

華人Alice Kuang說，若酒店改造成遊民住所，將有250萬用於管理100個遊民，平均每人每月2080元。根據史丹福的研究，50%的無住房居民，有認知障礙或精神失常。遊民入住，會在當地造成安全隱患。華人經紀黃寶楨（Tina Wong）表示，酒店本來有一部分房產稅和旅館稅，但改造成遊民住所後，這些稅收都將消失。

華人任嘉華（Albert Yan）說，密爾布瑞花費數十萬解決遊民問題。而且，根據Homekey項目要求，項目地點不能位於洪水 區。但酒店就位於洪水區，不符合要求。「這個社區每年都會被洪水淹沒，主要是因為機場應該維護一條共用運河，但實際沒有。所以社區經常被水淹。」