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舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍

編譯組／舊金山綜合報導
舊金山房屋賣家的損失，比美國其他任何地方都多。（美聯社）
舊金山房屋賣家的損失，比美國其他任何地方都多。（美聯社）

根據「觀察家」（Examiner）報導，房地產機構 Redfin的一份最新報告顯示，舊金山賣房者的虧損機率是美國賣房者平均水平的四倍。截至7月31日的三個月時間裡，舊金山售出的每八套房屋中，就有一套是以低於賣家最初購買價10萬美元的價格售出的。

舊金山約有12%的房屋虧本出售，是全國虧本出售率的四倍。底特律（Detroit）（6.9%）、芝加哥（Chicago）（6.5%）、紐約（New York）（5.9%）和克利夫蘭（Cleveland）（5.8%），分列前五位。研究人員分析了美國人口最多的50個大都會區的紀錄和多重上市服務數據，被納入分析的房屋必須在出售前至少九個月內為同一人所有。

Redfin將灣區房價下跌歸因於本地區是美國最昂貴的房地產市場，這意味著那裡的房價有著很大的下降空間。

灣區還受到了今年早些時候科技行業大規模裁員的影響，遠程工作的興起也給一些員工提供了機會，可以搬遷到更實惠的周邊地區。

「加州房地產經紀人協會」（California Association of Realtors）副首席經濟學家Oscar Wei說：「在供應非常緊張的灣區，人們不得不互相競價，因此灣區的房價實際上可能上漲得更快一些。」

「需求與銷售可能略有不同。我們確實有一些住房需求，只是沒有銷售，因為借貸成本很高，」Wei 補充說明，「另一個原因是我們沒有足夠的庫存，沒人能找到自己喜歡的房子，當然，他們大多也買不起。」

根據Redfin的數據，由於灣區房價跌幅特別大，舊金山人最有可能蒙受損失。由於去年抵押貸款利率高，導致市場放緩，該地區則是最先出現房價下跌的地區之一。

到4月份，房價中位數同比下降了13.3%，是全美降幅的三倍多。7月份，房價中位數同比僅下降了4.3%，而美國的漲幅為1.6%。

其他因素也在影響著市場，例如夏季是一個熱門的搬家季節，因為有孩子的買家和賣家可以在下一個學年開始前舉家搬遷。天氣也會影響買家或賣家決定搬遷的時間，11月至次年1月的假期也是如此。

「通常情況下，到了年底，也就是今年的最後一個季度，我們通常會迎來一個淡季，房價也會稍微低一點，」Wei 說。「我仍然認為房價可能會繼續放緩，我們可能已經看到了今年的價格高峰。」

房價 灣區 舊金山

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